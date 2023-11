Una vecchia 500 con il motore elettrico che però conserva le marce. E’ il lavoro più recente della Inelectric Srl che nei giorni scorsi è stata riconosciuta come costruttore dal ministero. Primo passo per poter omologare i kit retrofit: ID500.

Pronti a sfornare kit per convertire in elettrico la 500

Il nuovo brand vede insieme l’azienda di Potenza con la D’angelo Motori di Lauria. Il logo dice tutto: saetta della Inelectric con il pistone della D’angelo Motori. Il mito italiano con le emissioni zero, passato e futuro.

Francesco Iantorno è l’ingegnere fondatore e amministratore della Inelectric che da oltre dieci anni lavora nel campo della trasformazione dei motori – ha elettrificato anche una barca che fa regolarmente servizio di escursioni turistiche nel mare lucano – e ha pensato ai kit dopo aver letto qualche articolo di Vaielettrico sul tema retrofit.

Lo abbiamo incontrato nei giorni scorsi a Bologna, alla fiera Auto e Moto d’Epoca 2023 arrivata nel capoluogo emiliano da Padova, nello stand di D’angelo Motori. Una vera autorità in fatto di 500 d’epoca rimesse a nuovo.

Il primo timbro ministeriale è arrivato. “Ora procediamo per tagliare il traguardo dell’omologazione del kit. Anche se la nostra idea è quella di puntare sull’allestimento delle auto ovvero vendere i veicoli trasformati“.

La scheda: potenza 10 kW, batteria dai 5, 7 ai 10 KWh

L’ingegnere di Potenza con la prima 500 elettrificata ha fatto numerosi test e percorso un bel tot di chilometri. Vediamo i dati tecnici principali:

Motore sincrono trifase a magneti permanenti con

potenza nominale: 10Kw @4000rpm

Tensione nominale: 48V

Controllo elettronico di potenza ad inverter

Capacità batteria opzionabile: 5KWh, 7KWh e 10 KWh

Via il motore termico ma l’auto “mantiene il cambio e la sua funzionalità. La batteria a più livelli di capacità per coprire le differenti esigenze di autonomia, viene messa al posto del serbatoio e stiamo lavorando a una versione che alloggia anche nel vano motore. Non vi sono modifiche strutturali o alla carrozzeria e agli interni“.

Si conserva il fascino retrò ma con un pizzico di digitale con “un display, per visualizzare tutti i parametri del sistema, che si monta al posto del posacenere e viene aggiunto un manettino che seleziona la marcia avanti e la retro e la posizione di folle”.

Per quanto riguarda le prestazioni: “La potenza erogata dal motore elettrico è di 10KW nominali a 4000rpm ad una tensione nominale di 48V il che consente un uso limitato del cambio e della frizione, con partenze da fermo anche in terza. Il valore di tensione fissato a 48V è stato scelto per consentire a chiunque di fare manutenzione (sempre limitatamente alla componentistica meccanica)“. Il kit è monitorabile da remoto.

In futuro forse una rete commerciale, la 500 omologabile come quadriciclo

L’ID500 sarà il brand con cui verranno commercializzate le vetture omologate. “Saranno acquistabili in esclusiva dalla D’angelo Motori – spiega l’ingegnere Francesco Iantorno – non escludendo in futuro di creare una vera e propria rete di vendita e assistenza in tutta Italia”.

Un elemento peculiare del brand è la volontà di “depotenziarla, così sarà omologabile come quadriciclo e guidabile dai minorenni“.

La biografia dell’ingegnere che ha elettrificato anche una barca

Inelectric è una startup che sviluppa sistemi meccatronici e servizi di ingegneria, il fondatore Francesco Iantorno è un ingegnere meccanico. “Vengo dal mondo dei motori termici dove ho lavorato per oltre 20 anni, nel 2010 ho ideato uno dei primi sistema di propulsione ibrida plugin per le imbarcazioni che nel 2011 ha navigato in Canal Grande a Venezia“.

La svolta elettrica: “Ho capito che il sistema elettrico è equivalente al termico, oltre i vantaggi a livello di emissioni, con prestazioni ed emozioni che mi hanno appassionato. Visto il decreto retrofit ho pensato di costruire un kit per dare nuova vita, soprattutto non inquinante, alle auto d’epoca. Partiamo con la 500 ma ci allargheremo ad altre vetture che possono essere interessanti per il mercato. Un sistema facile da montare“. Anche sulle barche con il kit Maradea che ha installato sul Nautilus che ospita a bordo centinaia di persone che prenotano le escursioni con la barca che naviga in elettrico.

