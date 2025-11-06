Mentre gli ambientalisti paesaggisti sardi tacciono sul metanodotto e si sentono solo quando si parla di rinnovabili, gli industriali non fanno sconti: l’infrastruttura targata Snam in Sardegna non convince. La bocciatura è netta. Nessun compromesso, nessuna ambiguità. Il consorzio industriale di Oristano lo dice senza giri di parole: «Ci sono criticità nel progetto di metanizzazione della Sardegna». È il titolo che campeggia sul loro sito, più che una semplice nota tecnica: è una presa di posizione chiara contro un progetto che rischia di compromettere lo sviluppo industriale e portuale dell’area.

Pubblicato in Gazzetta il decreto, il progetto non convince gli imprenditori

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Dpcm per la metanizzazione della Sardegna. Atto che individua nel porto di Oristano la collocazione della FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) destinata allo stoccaggio e alla rigassificazione del metano liquido (GNL) ed il punto di partenza della dorsale sud del metanodotto.

Gli imprenditori del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR) bocciano il piano. «Continuiamo ad esprimere forte preoccupazione per i contenuti del progetto esistente che riguardano l’area industriale». Sul banco degli imputati Snam. Ignorate «le ripetute segnalazioni e le dettagliate osservazioni tecniche trasmesse a SNAM e agli enti competenti sin da gennaio del 2018, Il CIPOR non ha ancora ricevuto alcuna risposta ufficiale».

Eppure la prosopopea e la retorica facile degli anti rinnovabili si è alimentata nel denunciare il mancato coinvolgimento della popolazione. E qui sono ampiamente assenti, svaniti. E gli industriali proprietari dell’area ignorati.

I problemi della dorsale e i danni ambientali

Vediamo le conseguenze negative del progetto SNAM – ENURA: «Comporta gravi interferenze con infrastrutture esistenti e programmate, andando a limitare pesantemente le potenzialità di espansione del sistema portuale-industriale. Queste scelte progettuali impedirebbero l’utilizzo di spazi destinati a nuovi insediamenti produttivi». Utilizzando la grammatica degli indignati contro pannelli e pale eoliche si tratterebbe di vero e proprio colonialismo. Eppure nessun blocco stradale, quelli li hanno riservati a bloccare le pale.

Le criticità progettuali sono state segnalate da oltre 7 anni. Zero risposte e c’è «profonda preoccupazione per le ricadute che le attuali scelte potrebbero avere sul futuro dello sviluppo economico e infrastrutturale dell’area industriale e del porto di Oristano». Viene contestata anche la collocazione della FSRU in porto «per i possibili impatti sulla salute e sull’ambiente circostante e che, come dimostrano i casi di altri porti italiani ed europei, può introdurre restrizioni significative alla navigazione e alle attività portuali, soprattutto durante le fasi di carico e rifornimento della nave rigassificatrice, con conseguenti danni economici per gli operatori e rischi per la sicurezza e la continuità dei traffici». Altro che pale eoliche.

La denuncia degli industriali: «Manca il confronto»

«Non possiamo accettare che decisioni di tale impatto sul futuro del territorio vengano assunte senza un reale confronto con chi conosce e gestisce l’area industriale». Sono le parole del presidente del CIPOR, Gianluigi Carta. «Il progetto di metanizzazione deve rappresentare un’opportunità per la Sardegna e non trasformarsi in un ulteriore vincolo per l’area».

Al di là delle contestazioni puntuali del Consorzio, certamente non ideologiche, ci sarebbe da valutare l’utilità stessa della metanizzazione in una regione che può produrre una parte significativa dell’energia da vento e sole. E che arriva per ultima a investire miliardi sul metano, quando l’Italia e l’Europa hanno già stabilito di abbandonarlo entro il 2050 al massimo.