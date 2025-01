Industria e trasporti pesanti: quant’è difficile abbattere le emissioni!

Gli sforzi europei per abbattere le emissioni hanno dato fin qui risultati impressionanti. Ma d’ora in poi ulteriori miglioramenti si scontrano con vincoli tecnologici stringenti in alcuni settori convenzionalmente definiti “hard-to-abate”, come emerge dalla seconda edizione dello Zero Carbon Technology Pathways Report, redatto dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano presentato l’altro ieri.

Lo studio prende in esame alcuni dei settori hard-to-abate (trasporti pesanti, aerei e marittimi e, nell’industria, settori come siderurgia, chimica, ceramica, carta, vetro e cemento) concludendo che la sfida si fa ora molto più complessa. L’elettrificazione di per sè non basta o è addirittura impossibile con le attuali tecnologie. Che fare allora? Quali nuove tecnologie si dovrebbero introdurre? Quanto costerà svilupparle?

Zero Carbon Technology Pathways Report conclude che per centrare gli obiettivi ambientali europei occorrono in questi casi tecnologie ancora immature o troppo costose, come carburanti e combustibili sintetici o sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio. E i fondi messi a disposizione dall’Ue per svilupparle sono ampiamente insufficienti. E’ indispensabile quindi «un deciso cambio di passo per supportare la decarbonizzazione».

Lo scenario europeo: Italia in netto ritardo

Se l’Unione Europea a fine 2023 era riuscita ad abbattere le emissioni totali del 36% rispetto al 1990, l’Italia nello stesso periodo si è fermata a -27%. Nel contempo il PIL pro capite europeo è cresciuto del 57% (contro il 23% del nostro Paese). Grazie all’efficientamento, il rapporto consumi energetici/PIL in Europa si è ridotto del 30% e la diffusione delle rinnovabili ha ridotto il rapporto emissioni/consumi energetici del 18%.

Ma questi progressi hanno interessato solo marginalmente i settori hard-to-abate, che «non sono poca cosa – commenta Vittorio Chiesa, direttore di E&S -: i settori industriali hard-to-abate sono stati responsabili nel 2023 dell’11% delle emissioni italiane e del 13% di quelle europee. Al trasporto pesante su strada, aereo e marittimo si deve invece l’8% di CO 2» . Ma «senza intaccare in maniera decisa le emissioni di questi settori è impossibile avvicinare i target di riduzione che l’UE si è data al 2030 e al 2050» aggiunge Davide Chiaroni, vicedirettore di E&S.

Ma ora si fa più stretta la via per abbattere le emissioni

Il report di Energy&Strategy si focalizza quest’anno su due settori: la produzione del cemento e il trasporto pesante su gomma.

Per l’industria del cemento non esistono altre soluzioni che la cattura e lo stoccaggio della CO2. Quasi metà delle emissioni (48%), infatti, sono dovute al processo stesso di calcinazione. Il resto, all’impiego di energia per la produzione di calore e la logistica. Tutte le tecnologie di cattura del carbonio, però, sono oggi economicamente insostenibili poichè aumenterebbero i costi di produzione fra il 150 e il 230 per cento. Gli investimenti necessari per lo sviluppo su scala industriale di questa tecnologia, oggi poco più che sperimentale, ammonterebbero per la sola Italia a 3,6-6,8 miliardi entro il 2050 contro soli 164 milioni a noi assegnati dall’European Innovation Fund.

Il rebus del trasporto pesante su gomma: idrogeno fuori mercato, testa a testa fra carburanti alternativi ed elettrico, se…

Per il trasporto pesante su gomma si ipotizzano due alternativa: l’uso di carburanti sostenibili che alimentano truck dotati di un normale motore a combustione interna, oppure l’adozione di veicoli a trazione elettrica, alimentati a batteria oppure a idrogeno fuel cells . Analizzando però il TCO (Total Cost of Ownership) delle varie tipologie e in diverse ipotesi di percorso giornaliero il rapporto evidenzia che in nessun caso si possono ottenere costi chilometrici paragonabili agli attuali camion diesel.

Solo le soluzioni HVO (carburante sintetico) e BIO-GNL (biocarburante) si avvicinano ai veicoli “convenzionali”. Ma sono destinati a restare di nicchia, per gli invalicabili limiti di volumi produttivi.

Il limite di camion elettrici e ad idrogeno fuel cells è il costo d’acquisto iniziale, che con una percorrenza standard di 400 km/giorno incide rispettivamente per il 43 e il 46% sul TCO . Su camion a motore termico siamo invece attorno al 20-25%.

La situazione cambierebbe, nota lo studio, se fossero adottate policy ad-hoc per il sostegno di veicoli a zero emissioni. Per esempio un contributo all’acquisto che colmasse il differenziale di prezzo (servirebbero 1,7 miliardi di investimenti aggiuntivi entro il 2030 per sostituire il 50% del circolante), l’eventuale rimozione dei pedaggi autostradali e l’introduzione di meccanismi obbligatori di compensazione per le aziende di autotrasporto che continuassero a utilizzare motorizzazioni diesel.

-Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-