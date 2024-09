Indovinometro quiz: che significano quei numeri sul display della iX3 di Davide? L’interessato l’ha chiesto alla BMW, senza ricevere chiarimenti e si rivolge a noi. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati via mail a info@Vaielettrico.it

Indovinometro quiz / Neanche la BMW riesce a rispondermi, potete aiutarmi?

“Vi scrivo perché neanche la BMW riesce a rispondermi, ho un quesito. Sulla schermata di controllo dei consumi ho una batteria con dei valori, che all’inizio pensavo fossero i consumi, ma in realtà non è così. Ho provato a chiedere informazioni, ma niente. Voi riuscireste ad aiutarmi a capire a che cosa sono riferiti i valori indicati? Vi ringrazio anticipatamente e vi faccio i complimenti per il lavoro fatto su YouTube, i VIDEO sono molto interessanti. Saluti“. Davide

Risposta. Un’idea ce l’abbiamo, ma non vorremo dare informazioni fuorvianti. Ergo: ci rivolgiamo ai lettori, in particolare a chi guida una BMW iX3, per risolvere il piccolo mistero che angustia il lettore. Grazie fin d’ora per l’aiuto.

Sicuri che chi guida un’auto elettrica finisca per fare molti meno km? Guarda il VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico