Indovinometro delle mie brame, quanti km farà questo rottame?

«Se lo chiamiamo “indovinometro” è perché ci siamo accorti tutti che, alla fin fine, non è che sia una meraviglia di perfezione». E’ l’incipit del secondo articolo di un lettore molto speciale: Ivano Monici. Utilizza da 27 mesi una Skoda Octavia iV Plug-in Hybrid e giorno per giorno registra tutti i dati di percorrenza, consumo, ricarica. Con la sua esperienza di analista industriale li inserisce nel computer e ne ricava preziose statistiche, che ama condividere con tutti noi. In questo caso su un argomento lungamente dibattuto: l’affidabilità dell’indovinometro di bordo.

di Ivano Monici

Se lo chiamiamo “indovinometro” è perché ci siamo accorti tutti che, alla fin fine, non è che sia una meraviglia di perfezione. Ha tutte le ragioni, ovviamente: si basa sugli ultimi Km che abbiamo fatto, su come abbiamo guidato, con quale consumo. Sa quanta energia (di qualunque tipo) abbiamo “a bordo”, e fa la sua stima in base a come lo hanno programmato “in fabbrica”. E non conosce il futuro, nonostante cerchi di “indovinarlo”!

L’indovinometro non conosce il futuro

Chi, come me, è noiosamente ripetitivo ed attento, non noterà enormi scostamenti tra reale e stimato sul “lungo termine”. Chi è un po’ meno ripetitivo nelle modalità e situazioni di guida, per traffico e per “piede”, dirà che è uno strumento totalmente impreciso.

Per tutti, dopo un singolo viaggio, beh… è un po’ come giocare a dadi. Del resto, come può sapere come guideremo il giorno dopo e quello dopo ancora?

Non so per gli altri che precisione abbia, ma vorrei far vedere, per me, quanto sia impreciso in realtà. Ovviamente, parlo dell’indovinometro “lato elettrico”. Quello “lato benzina” non è utile “attenzionarlo”, ma le logiche sottese sono le medesime.

Con la densità energetica bassa delle attuali batterie, l’aspetto autonomia richiede, invece, una certa attenzione. Per le BEV in situazioni particolari o in viaggi lunghi, per le PHEV praticamente sempre (se si vuole inquinare il meno possibile).

L’analisi che segue evidenzia, per la mia Skoda Octavia Combi iV Plug-in Hybrid, quale sia stato lo scostamento tra autonomia indicata dal Computer di bordo (se preferite, dall’indovinometro) al termine di ogni carica e la distanza effettivamente

percorsa con quella carica. Non ha senso monitorare le indicazioni intermedie tra due cariche, vista la grande volatilità dei dati.

Ventisette mesi di indovinometro in un grafico

Si tratta di un grafico “lineare” (in ascisse le date di ricarica ed in ordinate i Km di autonomia) con molte “oscillazioni” (soprattutto all’inizio, quando ancora non avevo idea di come utilizzare bene l’auto), ma vi suggerisco di notare inizialmente le due polinomiali risultanti.

Altre informazioni utili per la “lettura” del grafico: l’autonomia elettrica reale indicata è quella ottenuta sia in viaggi totalmente in elettrico (E-Mode), sia in viaggi in ibrido. Per capire la differenza, ultimamente in E-Mode faccio con buona frequenza autonomie tra 66 e 76 Km, con “punte” migliori e peggiori. Invece, nel mio viaggio più lungo in ibrido, l’elettrico ha “spinto” l’auto da solo per 120 Km grazie alle rigenerazioni. Quindi, non considerate le autonomie molto elevate senza “etichetta: sono “spinte” dal termico. Le autonomie molto basse, invece, sono relative a cariche parziali, fatte per errore (inizialmente) o per necessità (fretta).

Ecco il grafico:

I punti rossi (e la polinomiale rossa) rappresentano le indicazioni del Computer di bordo al termine di ciascuna delle 416 cariche fatte ad oggi. I punti blu (e la polinomiale blu) mostrano i Km effettivamente percorsi/percorribili con quella carica. Ovviamente le serie sono sfasate, e c’è un dato finale in più per l’indovinometro: con l’ultima carica sto ancora viaggiando e non ho ancora il dato reale di autonomia, di cui disporrò solo al momento della successiva carica.

Autonomia reale & autonomia stimata

Evidenzio subito che, vita auto, come si vede in alto a destra del grafico, la differenza tra stima e reale, ad oggi, non è stratosferica: l’autonomia media reale è di 62,35 Km, mentre l’autonomia stimata dall’indovinometro è di 61,56 Km. Non un abisso, quindi, anche se si sta “allargando” il divario (per inciso, l’autonomia media vita auto delle sole cariche al 100% è di 69,32 Km, nonostante gli errori iniziali, a dimostrazione di quanto sia importante caricare totalmente la batteria in una PHEV).

Però, la prima cosa che si evince dall’osservazione delle polinomiali è che se si usa (molto) male l’auto, l’indovinometro tenderà ad essere “più ottimista del vero”. Eliminando gli errori, invece, non c’è una grande differenza tra stima e dato reale.

La seconda evidenza è che se si migliora drasticamente la gestione (come mostrato nel precedente articolo sull’autonomia invernale), l’indovinometro “entra un po’ in crisi”. Come se “si stupisse” di trovare autonomie ben al di sopra del dato di omologazione. Si adegua, dando anche valori oltre l’omologazione, ma non riesce ad adattarsi completamente. E lo fa con ritardo, tranne che in risultati molto evidenti (in meglio ed in peggio).

Per vedere meglio come funziona, di seguito inserisco uno “zoom” della parte finale del grafico, con due zone evidenziate.

La prima evidenziazione (freccia 1) mostra cos’è accaduto dopo il record attuale di autonomia, ottenuto a fine agosto del 2022: mentre nella carica precedente la differenza tra dato reale (71 Km) e dato stimato alla fine della carica (68 Km) era di soli 3 Km (il risultato reale era successivo a risultati ancora migliori, quindi l’OBC aveva avuto modo di “avvicinarsi”), con il balzo al record (86 Km) la stima si adegua (73 Km), ma non sufficientemente, visto che la differenza aumenta fino a 13 Km.

Invece, come mostra la seconda evidenziazione (cerchio 2), l’indovinometro, se i dati reali precedenti sono migliori degli attuali, tarda ad adeguarsi, e dopo un dato reale di 77 Km, a cui fatica adeguarsi restando a 12 Km di differenza, pur con risultati reali successivi peggiori (64 e 59 Km) resta stabile come stime, ripetendo per tre cariche successive il valore stimato di 64 Km. Inizia scendere (fino a 61 Km) solo dopo alcuni risultati reali variabili, l’ultimo dei quali di 64 Km. La successiva serie di dati migliorativi (iniziata la pre-climatizzazione) produce una risposta dell’OBC più adeguata, sebbene “da distante”.

Non prendiamolo troppo sul serio, ma…

In conclusione, si può dire che, almeno il mio indovinometro, pur non essendo sbagliatissimo, non bisogna prenderlo troppo sul serio, nel bene e nel male. Questo è così vero che io, per stimare più attendibilmente quanti Km farò con una carica ed in

attesa di disporre del dato di autonomia reale, che conoscerò solo al momento della carica successiva, calcolo due valori ad ogni viaggio: autonomia potenziale (autonomia massima al consumo in corso) ed autonomia calcolata (autonomia minima sulla base dei chilometri e della batteria residui).

Anche i miei calcoli non conoscono il futuro, ma almeno si basano sul consumo attuale e non anche sui dati precedenti (anche molto precedenti) e mi “offrono” un “range” entro in quale si collocherà l’autonomia reale, consentendomi di valutare al meglio quando dovrò ricaricare. Ciò però non vale se si usa molto male l’auto, visto che l’autonomia potenziale (massima) da consumo sarà molto bassa, e la reale sarà anche peggiore.

