Indovinometro con più autonomia del dato ufficiale: la VW ID.4 di Alessandro segna 602 km, contro 550 km di omologazione WLTP. Possibile? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Indovinometro con più autonomia: 602 km contro 550 dichiarati

“Vorrei rispondere al lettore con la Tesla Model Y che si lamentava dell’autonomia al 100% più bassa delle aspettative. Forse il mio caso è particolare, ma la percorrenza dell’ indovinometro è addirittura superiore a quella indicata dalla casa. Sto parlando di una VW ID.4 Pro Performance da 286 cv con trazione posteriore e nuovo motore, il precedente aveva 204cv. Ordinata a maggio 2023 e consegnata a maggio 2024, ma con la sorpresa della nuova motorizzazione. VW dichiara per questa vettura 550Km in ciclo WLTP, vedendo l’indovinometro segna 283Km residui con il 47% di batteria, ovvero 602Km teorici. Ovviamente dipende da come si guida: in settimana c’è sempre un solo occupante ed è utilizzata prevalentemente in extraurbano ed urbano, che per l’elettrico è il terreno ideale. In autostrada o limito la velocità a 110Km/h o il consumo cresce in modo esponenziale, ai 130 la media si abbassa notevolmente e i 602Km diventano 400km se l’auto è a pieno carico“.

Per le vacanze in Sardegna tre piani di riserva per la ricarica

“ Quest’estate andrò in Sardegna, non avrò a disposizione stazioni di ricarica vicino casa, la prima è a 10 km. Ma confido di trovare persone educate che non occuperanno abusivamente gli stalli per la ricarica. In alternativa ho un Piano B per una ricarica fast a 20 km, utilizzerò il tempo per fare acquisti la sera o un Piano C, per alcune località di mare con più stazioni di ricarica. Il Piano D non lo vorrei usare, ma al limite caricherò il necessario nelle ore notturne con il carichino da casa a 2kW…vi farò sapere. A dire la verità nel paese ci sono 3 stazioni di ricarica di due diversi famosi operatori. Purtroppo da 2 anni le stazioni non possono essere alimentate a causa di non ben chiari problemi di permessi di scavo…..e quindi sarebbe potuto essere tutto molto più semplice! Buone vacanze “ . Alessandro Giordano, Varese

Risposta. È un caso raro quello di Giordano. Il dato WLTP, a cui si fa riferimento, è ricavato con test a velocità medie piuttosto contenute e in genere viene considerato troppo ottimistico. Tanti lettori in questi anni hanno condiviso la loro delusione per non essere mai riusciti neppure ad avvicinarsi a quel numerino sul display della loro auto, il cosiddetto indovinometro. Ma se, come nel caso del lettore, la guida è molto attenta ai consumi, si può arrivare persino a superarlo. Fermo restando che quel che conta è la capacità reale delle celle-batteria, con relativo degrado nel tempo. È un caso raro quello di Giordano. Il dato WLTP, a cui si fa riferimento, è ricavato con test ae in genere viene considerato troppo ottimistico. Tanti lettori in questi anni hanno condiviso la loro delusione per non essere mai riusciti neppuredella loro auto, il cosiddetto indovinometro. Ma se, come nel caso del lettore, la guida è molto attenta ai consumi, si può arrivare persinoFermo restando che quel che conta è la capacità reale delle celle-batteria, con relativo