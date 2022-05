Indovinometro che sbaglia? Non solo nelle elettriche…

Indovinometro che sbaglia? Non succede solo nelle elettriche. Paolo ci racconta la sua esperienza con una Hyundai ibrida. Traendone una lezioncina… Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate all’indirizzo info@vaielettrico.it .

Indovinometro che sbaglia? Succede anche con la mia auto ibrida

“U n weekend come tanti decidiamo di percorrere 150 km per visitare un luogo interessante. L’auto è una Ioniq HEV. Come ormai tutte le auto endotermiche, è dotata del suo bravo “indovinometro”, che stima l’autonomia residua in base ai litri di carburante. Bene. La stima è di 350km. Essendo nella fase di DOVER “convincere” la dolce metà al passaggio all’elettrico, mi voglio togliere lo sfizio di scoprire quanto sia realistico l’indovinometro su un’auto non elettrica. La situazione di partenza è una macchina che, a pieno, segna quasi 1.000 km di autonomia. Ma di solito, tra un pieno e l’altro, ne percorro meno. Ma non sono mai arrivato a zero. Quindi il dato di percorrenza è fine a se stesso. Non ho dati sufficienti per capire quanto sia corretto il dato dell’autonomia. L’uso dall’ultimo pieno è stato urbano, extraurbano e autostrada. La mia ipotesi è che l’autonomia mostrata sia eccessiva, visto l’utilizzo al 99% autostradale che si prospetta. La strada è perfetta. Pochissimo traffico. Temperatura 20 gradi costante. Cruise control a 130 con quasi nessun rallentamento “ .

Un “errore” di previsione di 60 km, su 150

“ All’arrivo, dopo 150 km tondi tondi l’indovinometro segna…. 140 km residui. Quindi se fossi stato “cieco”, come chi si basa solo sull’indovinometro per screditare le elettriche, alla partenza mi sarei aspettato di poter fare andata e ritorno. Magra delusione. Mi è toccato fare un “rabbocco”. E questa è l’unica vera critica che si può muovere al mondo EV. Il rabbocco non sarà mai veloce quanto un pieno di carburante. In quei 10 minuti ho recuperato 1.000 (o per meglio dire un numero compreso tra 700 e 900, chissà) km di autonomia. Ma se a destinazione ci fossero state colonnine? Non c’erano. Ma se ci fossero state, con una EV, non avrei perso nemmeno quei 10 minuti. Perché la macchina è stata parcheggiata qualche ora prima di ripartire per il ritorno. Questo articolo non vuole scatenare polemiche. È solo un esperimento divertente per avere una consapevolezza maggiore. Poi immagino ci saranno di sicuro i proprietari di fantomatiche auto diesel con la stima dell’autonomia perfetta, al cm. Sia che vadano in autobahn che nelle zone residenziali con limite 30 kmh”. Paolo

SECONDO NOI. Discorso analogo si potrebbe fare per l'autonomia reale delle auto. Si parla tanto del range delle elettriche, che nella vita reale quasi mai corrisponde al dato di omologazione. Ma anche per le termiche il dato su strada non corrisponde al numero che si ottiene in laboratorio in condizioni ideali. È normale che sulle elettriche ci si preoccupi di più, perché l'autonomia è minore. Ma chi guida una EV sa che ci si abitua e non è poi questo grande problema.