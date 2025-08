Indignati per gli incentivi solo per le città

Indignati per incentivi in arrivo, destinati solo a chi vive in città, secondo alcune anticipazioni. In redazione continuano ad arrivare lettere di protesta. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Indignati per gli incentivi (1) “Ci mancava solo il bonus per residenza…”

“Questo paese è la vergogna delle vergogne, mai visto tanto schifo. Non riesco a capire se vogliono che acquistiamo le auto elettriche oppure no. Ma chi pensano di essere questi ‘signori’? Ogni giorno tirano fuori una clausola per farti spazientire. E prima la macchina non si sa quale Euro è accettato, poi l’ ISEE, il ritardo rispetto allo scorso anno e agli altri paesi europei. Adesso la residenza in cui intelligentemente hai deciso di abitare, prima di settembre tireranno fuori argomenti del tipo se sei destro o mancino o di che squadra sei. Mi auguro che ciò che si legge in questi giorni sperisca come il mio stipendio ogni santo mese“. Giada De Santis

Indignati per gli incentivi (2) “Adesso è una colpa vivere in provincia?”

“Come tanti aspettavo incentivi per sostituire la mia auto del 2007 Euro diesel, ma ho scoperto il problema di vivere in provincia e precisamente in Val Seriana (BG). Una valle dove migliaia di veicoli tutti i giorni devono percorrere centinaia di KM con code interminabili per qualsiasi esigenza ( lavoro , visite , scuola , etc ) . Oltre al danno la beffa. Chi vive in città e può avere anche tutti i servizi ( che noi al di fuori ci sognamo, ma paghiamo le stesse tasse ) avrà possibilità di avere l’incentivo. Mentre a noi non sarà consentito di accedere in quelle zone che per lavoro frequentiamo tutti i giorni perché possessori di auto datate. Complimenti . Emanuele Caccia

Mai visto tante lettere di protesta per una norma che ancora non c’è

Risposta. Mai viste tante lettere di protesta per un provvedimento ancora in divenire, che dovrebbe diventare operativo in settembre. L’idea di di riservare l’incentivo solo a chi vive nei centri urbani (là dove nell’ottobre 2026 dovrebbe scattare il divieto di circolazione per le diesel fino a Euro 5), sta scatenando l’ira di chi vive in provincia. Che verrebbe escluso da bonus sontuosi, fino a 11 mila euro. Meglio che il governo rifletta bene sul da farsi, in queste settimane che ancora ci separano dal varo del provvedimento.