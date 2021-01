Indietro non si torna, il mantra di chi guida elettrico

Indietro non si torna: i problemi ci sono, certo, ma la frase che ripete chi ha già acquistato un’auto elettrica è questa. Mai più motori tradizionali.

Indietro non si torna, ripetono i nostri lettori…

Nel nostro piccolo ne abbiamo avuto una riprova nei report che ci sono arrivati dai lettori a cui avevamo chiesto di raccontare il 2020 in elettrico. Nel bene e nel male. E i problemi ci sono, li conosciamo tutti: autonomia ancora limitata (specie in inverno), tempi di ricarica, prezzi per l’acquisto…Eppure un po’ tutti i racconti si chiudono con quella frase, “indietro non si torna” che rende l’idea che l’elettrica non è solo una motorizzazione diversa. È proprio un altro mondo che ti dà sensazioni tali da oscurare gli innegabili disagi. “Elettrico tutto la vita, indietro non si torna“, scrive per esempio Roberto Salati, che guida una e-Golf. Michele Pennese, che pure ha avuto diversi problemi con la sua Peugeot e-208, è dello stesso parere: “Tutto questo non mi convincerà assolutamente a ricredermi sulla scelta elettrica: che rifarei e rifarò certamente in futuro“. Idem per Mirko Bozzetti, che guida una Hyundai Kona EV: “Ad ora ho percorso più di 16.000km, sono più che felice dell’acquisto e non tornerei indietro”.

Sondaggio Zap-Map: solo l’1% tornerebbe indietro

Ma il nostro è un campione limitato, una raccolta di impressioni senza valore scientifico. Ma c’è chi un’analisi più approfondita l’ha fatta, ricavandone lo stesso risultato. Parliamo di Zap-Map, che in novembre ha svolto un’indagine su 2 mila utenti che utilizzano auto elettriche nel Regno Unito. Il 91% ha risposto “no grazie“ all’ipotesi di cambiare l’elettrico con una macchina tradizionale, mentre solo l’1% si è detto invece intenzionato a farlo. Il resto del campione, l’8%, non si era ancora fatta un’idea precisa. Zap-Map rileva anche l’indice di soddisfazione tra proprietari di auto con diverse motorizzazioni: i proprietari di elettriche si dichiarano soddisfatti al 92%. Seguono gli automobilisti che hanno scelto auto ibride plug-in-in con l’84%, mentre la media per le auto endotermiche (diesel e benzina) si ferma al 72%. Melanie Shufflebotham di Zap-Map, ha commentato: “Il nostro ultimo sondaggio mostra l’impatto che sta avendo il passaggio all’auto pulita. I risultati delle auto elettriche, anno dopo anno, diventano sempre più convincenti“. L’elettrico nel Regno Unito è già al 9,7% di quota di mercato.

