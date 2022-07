Transizione alle auto elettriche: siamo indietro, diamoci una scossa

La transizione alle auto elettriche è troppo lenta in Italia. Andando avanti di questo passo rischiamo di non rispettare gli obiettivi 2030 e 2050 di riduzione delle emissioni di CO2 concordati con l’Ue e fissati dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima). Lanciano l’allarme tre scienziati di Energia per l’Italia: Vittorio Marletto, Enrico Gagliano, Leonardo Setti. Ecco la loro analisi.

Cresce il distacco dagli altri grandi Paesi europei

“L’Italia è indietro rispetto al resto d’Europa. Una frase che si sente dire spesso e per diversi settori. Prendiamo ad esempio l’acquisto di auto elettriche: secondo i dati dell’Associazione europea dei costruttori (https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-9-1-hybrid-19-6-and-petrol-40-0-market-share-full-year-2021/) la transizione verso le auto elettriche nel nostro paese procede in effetti davvero troppo piano.

Se ci paragoniamo infatti ad altre grandi nazioni europee come Francia, Gran Bretagna o Germania siamo dei nani. In Francia nel 2021 sono state vendute 162mila vetture a batteria. In Gran Bretagna 190mila. E in Germania ben 356mila. Con frazioni del mercato di auto nuove pari a 9,8%, 11,6% e 13,6% rispettivamente nei tre paesi citati.

In Italia invece le vendite elettriche si sono fermate a 67mila vetture, con una quota di appena il 4,6% del mercato auto. Ossia, su venti auto comprate nuove nel 2021 una sola era a batterie.

Certo 67mila auto è un numero più grande delle 57mila svedesi, ma la loro quota elettrica è del 19%. Diventa il 45% se si contano anche le ibride ricaricabili o plug-in. Mentre in Olanda con 64mila vetture a batteria la quota sale al 20%, ovvero è del tutto elettrica una vettura olandese ogni cinque vendute!

Nella transizione alle auto elettriche ci facciamo battere alla grande persino dalla piccola Svizzera, che con 32mila acquisti elettrici e una quota di mercato del 13%, fa bella figura in classifica. E non parliamo della Norvegia, dove l’acquisto di ben 113mila nuove auto a batteria porta la quota di mercato al 64%, ovvero quasi due auto a batteria su tre (più un altro 21% del mercato occupato dalle plug-in).

Raddoppiare le vendite per rientrare in gruppo

Mettendo insieme auto a batteria e ibride plug-in il mercato tedesco ha venduto nel 2021 681mila pezzi ovvero il 30% dell’intero mercato elettrico europeo (2,2 milioni di autovetture, includendo Ue, Uk, Norvegia, Islanda e Svizzera) mentre il mercato italiano con i suoi 138mila pezzi scarsi, rappresenta una percentuale davvero modesta (6%).

Nella tabella qui sopra sono riportati i dati Acea 2021 per le nazioni citate nel testo, più una riga col totale europeo. Le auto elettriche vendute nel 2021 in ogni paese (colonne a e b) sono raffrontate sia al totale del mercato elettrico (col. d) che al totale complessivo delle auto vendute nel 2021 in ciascun paese (col. g,h,i). Le nazioni sono presentate nell’ordine generato dalla colonna, ovvero dal livello di acquisto di mezzi elettrici rispetto al mercato auto totale del paese. L’ultima riga fornisce invece i valori complessivi europei.

Per riportarsi a livello medio europeo di penetrazione delle auto elettriche (19,2%) e avvicinarsi agli altri paesi industrializzati l’Italia dovrebbe almeno raddoppiarne le vendite, sia nel segmento a batteria che in quello plug-in. A meno che non vogliamo restare in coda insieme alla Spagna, che nel 2021 era ferma a 7,8% (ma che già nel primo semestre 2022 mostra forti segnali di vitalità).

C’è qualcosa che non va in Italia?

Cos’è che impedisce il salto dell’Italia verso l’elettrificazione delle autovetture private? Si potrebbe subito parlare dei prezzi, certo più alti a parità di categoria automobilistica. Oppure del ritardo accumulato negli anni passati quando, vivo Marchionne, la Fiat non puntava affatto all’elettrico, mentre altre aziende europee, come Renault, mettevano in cantiere le linee produttive della Zoe, uno dei modelli più longevi e venduti.

C’è chi dice manchino i punti di ricarica. C’è chi se la prende con gli scarsi e ondivaghi incentivi. E c’è chi nota pervicaci campagne denigratorie, persino nel mondo ambientalista nostrano. Mentre i Verdi tedeschi al potere non fanno che aumentare gli obiettivi di penetrazione dell’elettrico sul mercato auto. E puntano addirittura a 15 milioni di mezzi elettrici in circolazione nel 2030.

I vantaggi delle auto elettriche rispetto a quelle tradizionali sono innumerevoli. Sono facilissime da guidare, consumano molta meno energia perché efficientissime, l’energia può essere fornita da fonti rinnovabili a emissioni zero come il solare fotovoltaico, eolico o idroelettrico, non affumicano le città con veleni cancerogeni come le auto a petrolio. E sono silenziose a tal punto che i costruttori devono aggiungere un suono sintetico che faccia percepire la vettura in arrivo a bassa velocità.

Eppure l’Italia sarebbe il Paese ideale

Ma soprattutto le auto a batteria sganciano il settore dell’autotrazione da quello petrolifero. Questo costituisce un indubbio vantaggio strategico per paesi poveri di petrolio e ricchi di risorse rinnovabili come il nostro. Ci si aspetterebbe quindi un sostegno potente e continuo da parte dell’opinione pubblica e del potere politico a questa parte fondamentale della transizione ecologica. E invece…

Uno studio recente di Motus-E e Quintegia su “La mobilità elettrica: inevitabile o no? Analisi dal punto di vista dei consumatori” mette in evidenza che nel 2030 le vetture elettriche saranno le preferite da oltre metà degli italiani; tuttavia, gli attuali ostacoli alla penetrazione della mobilità elettrica sono essenzialmente dovutial prezzo di acquisto.

Il divario nei costi tra auto termiche ed elettriche, in ogni caso, si sta progressivamente assottigliando. E si prevede che nel 2030 possa sparire del tutto anche sui segmenti più economici, quelli che in quest’ottica richiedono un maggiore sforzo.

Mancano le colonnine? E’ un falso problema

Non senza sorprese, invece, cade in parte quello considerato da molti come un altro importante freno alla transizione alle auto elettriche: la mancanza di colonnine. Tra le righe dell’analisi si nota infatti che “la domanda di auto elettriche non aumenterebbe in maniera significativa se tutti i consumatori avessero libero accesso alla ricarica pubblica e domestica”. Infatti, soltanto un 17-25% degli automobilisti considera il limite legato alle ricariche come quello determinante ai fini dell’acquisto di un’auto elettrica.

Due sono quindi i canali su cui operare per rianimare il mercato italiano dell’auto elettrica: la riduzione dei costi delle automobili, la disponibilità dell’infrastruttura di ricarica. Riguardo al prezzo di acquisto delle automobili elettriche, nei prossimi anni sarà fondamentale l’utilizzo degli incentivi nazionali in conto capitale.

I prezzi caleranno con la seconda vita delle batterie

Le auto elettriche saranno previste ridursi di prezzo tra una decina d’anni quando comincerà il vero e proprio mercato della seconda vita delle batterie, che una volta esaurito il ciclo nell’automobile saranno riutilizzate accumulo come accumulatori elettrici statici. Questa seconda vita permetterà di valorizzare la batteria per altri 20 anni spalmando il costo di ammortamento su due utilizzi: prima nell’auto e poi nei sistemi statici di accumulo.

Bisogna tener conto che l’attuale costo delle batterie oscilla intorno a 200 euro/kWh accumulato, il che significa circa 11mila euro per una batteria da 54 kWh che permette di avere un’autonomia di quasi 400 km, costo che potrebbe dimezzarsi considerando il potenziale riutilizzo statico. Difficilmente, invece, potremmo osservare ulteriori forti riduzioni di costi delle batterie in quanto la tecnologia è già matura sia dal lato dei sistemi produttivi sia da quello del mercato.

Colonnine, qual è il numero giusto?

Il secondo nodo da sciogliere per consentire la penetrazione della mobilità elettrica è stato identificato nella disponibilità delle infrastrutture di ricarica: non a caso il PNRR destina allo sviluppo delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici fondi per oltre 741 milioni di euro.

“L’intervento è finalizzato allo sviluppo di 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e 13.755 in centri urbani, oltre a 100 stazioni di ricarica sperimentali con tecnologie per lo stoccaggio dell’energia. Il PNIEC italiano prevede al 2030 un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli elettrici per i quali si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici. Il PNRR afferma che l’obiettivo complessivo dell’Italia, necessario a coprire il fabbisogno energetico richiesto dai veicoli elettrici, è di oltre 3,4 milioni di infrastrutture di ricarica al 2030, di cui 32.000 pubblici, veloci e ultraveloci” (fonte: Schede di lettura, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 27 maggio 2021). Il Piano della Transizione Ecologica ha poi fatto proprio il target dei 6 milioni di veicoli elettrici al 2030, già del PNIEC e poi del PNRR.

Sulla carta tutto bene, ma i ritardi…

Dunque, sulla carta tutto sembrerebbe essere bene avviato sui binari di una tranquilla transizione dagli inefficienti ed inquinanti motori endotermici a quelli elettrici. Invece no: il Governo Draghi è andato avanti alla velocità di un bradipo. Un esempio? Secondo Elettricità Futura “il PNRR prevedeva che le modalità per accedere ai finanziamenti fossero definite entro dicembre 2021. A marzo 2022 era prevista la pubblicazione del bando. La selezione e il finanziamento dei progetti sono previsti entro dicembre 2022”. Il ritardo fin qui accumulato rispetto all’originaria scadenza per la pubblicazione del bando (31 marzo 2022) è di 113 giorni (dato aggiornato al 22 luglio 2022).

Secondo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), nel 2019 le emissioni di gas climalteranti nei trasporti in Italia hanno superato la soglia dei 120.000 milioni di tonnellate di CO2 eq, contribuendo così al 25,2% (fonte: Ispra) del totale delle emissioni di gas a effetto serra, con tutto ciò che ne consegue in termini di aggravamento della crisi climatica ed ambientale.

Intanto le emissioni continuano a crescere

Secondo Ispra il trend delle emissioni di gas serra del trasporto è determinato dalla CO 2 del settore stradale; ebbene, dal 1990 al 2019 le emissioni di gas serra dal trasporto su strada sono cresciute del 3,9%, rappresentando nel 2019 il 23,4% delle emissioni nazionali totali di CO2 equivalente.

Se, da un canto, “In conseguenza dei miglioramenti tecnologici introdotti nei veicoli, si registrano riduzioni per i principali inquinanti atmosferici”, dall’altro invece Ispra, confermando che “nonostante tali riduzioni, il trasporto stradale continua ad essere una fonte di emissione rilevante a livello nazionale”, “evidenzia la criticità del trasporto su strada e del sistema trasporti complessivo in termini di intermodalità, sostenibilità, carenze infrastrutturali”(fonte: Ispra, Le emissioni dal trasporto stradale in Italia, 16 aprile 2021).

La palla passa al prossimo governo

Le contabilità del Ministero e di Ispra rafforzano l’imperativo di accelerare la transizione da una vecchia ed insostenibile mobilità fossile alle auto elettriche. Un nuovo modello più razionale, più efficiente, intermodale e a trazione “verde”. A doversene far carico sarà, evidentemente, il prossimo esecutivo.„

