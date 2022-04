Indi One, primo modello dell’ennesima start-up

Indi One, un’altra star-up dell’elettrico presenta la sua prima auto. Come Tesla, viene dalla Californiana, ma con un nome che evoca Indianapolis: Indi EV.

Indi One, dalla California in due versioni

In realtà sta per Indipendent, a sottolineare la lontananza di questo nuovo brand dai marchi storici dell’auto americana. Il primo modello è stata svelato al New York Auto Show: negli Stati Uniti può essere prenotato già ora, ma la produzione dovrebbe iniziare a metà 2023. Un sistema ormai collaudato tra le start-up: finanziare in parte la partenza della catena di montaggio con i ricavi da prenotazioni. Le versioni proposte sono due:

La Standard con trazione posteriore e un solo un motore da 205 kW, con accelerazione da 0 a 100 km/h in poco meno di 7 secondi. Batteria da 75 kWh e autonomia di 370 km secondo lo standard americano EPA, più restrittivo del WLTP.

con trazione posteriore e un solo un motore da 205 kW, con accelerazione da 0 a 100 km/h in poco meno di 7 secondi. Batteria da 75 kWh e autonomia di 370 km secondo lo standard americano EPA, più restrittivo del WLTP. La Premium, con 95 kWh di batterie e 480 km di autonomia (sempre standard EPA). Con trazione integrale e un secondo motore sull’asse anteriore. Potenza 349 kW, con 730 Nm di coppia, per un’accelerazione da 0 a 100 km in circa 4,3 secondi.

I prezzi (americani) da 45 a 69 mila $

La lunghezza della Indi One è di circa 480 cm, con un look che secondo molti osservatori richiama le linee della Tesla Model Y. Quanto ai prezzi, sono stati resi noti i listini per il mercato nordamericano. La versione base, la Standard, costa 45.000 dollari (circa 41.600 euro), mentre la Premium parte da 69.000 dollari (63.800 euro). Il sovrapprezzo non è dovuto solo alla batteria e al doppio motore. La Premium include un computer di bordo molto più potente, il “Vehicle Integrated Computer” (VIC), compatibile con Windows 10 e Android Auto. Il VIC consente navigazione in Internet, streaming video, giochi e addirittura la base per un ufficio mobile. “Riteniamo che il futuro della tecnologia EV sarà misurato più in potenza di elaborazione che in potenza“, spiega il capo del design Andre Hudson. Sicuramente quando arriverà in Europa la Indi One avrà comunque listini più cari, visto che la tassazione è molto più elevata.

