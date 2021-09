Indeciso tra VW ID.4, Ioniq 5 e Ariya, che consiglio dargli?

Indeciso tra Nissan Ariya, Ioniq 5 e VW ID.4, Emaanuele ci chiede un consiglio. Ivan invece ha 4 figli e gli serve una EV spaziosa: quale? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it.

Indeciso sull’auto aziendale da scegliere

"Sono un vostro assiduo lettore. C'è la concreta possibilità che la mia azienda mi possa dotare di un'auto aziendale. Ed essendo da molti anni credente nell'elettrico, non volevo farmi sfuggire l'occasione di chiedere un'auto elettrica "valida". Ho una famiglia con due bambini e l'auto mi verrebbe data in uso promiscuo. Per recarmi al lavoro farei 20+20 km e al lavoro ci sono già le colonnine di ricarica. Sono indeciso tra queste auto e vorrei un consiglio. La Nissan Ariya, in quanto Nissan è storica come marchio e la prima a credere nell'elettrico e Ariya mi sembra grande e spaziosa. Non avendola mai provata, però, non so come sia veramente. Altra auto potrebbe essere la Hyunday Ioniq, ma non mi sembra molto comoda per la famiglia. Ed infine la Volkswagen ID.4, ma però è sviluppata da VW che non ha mai fatto auto elettriche. Quale consiglio mi potete dare? Altre auto? Per terminare l'analisi, vorrei cambiare anche l'auto della moglie, che è vecchia ed ora fa solo pochissimi km per andare a prendere i bimbi a scuola. A casa ho 7 kW di corrente e in questo momento non ho la wallbox". Emanuele

Indeciso tra…/ Nessun vincolo nella scelta con pochi km

Risponde Paolo Mariano – Se guardiamo all'aspetto autonomia/ tempi di ricarica, il suo profilo di utilizzo non le pone nessun tipo di vincolo. Può scegliere l'auto in modo indipendente da questo parametro, visto che ii suo chilometraggio giornaliero è molto ridotto. E concentrarsi su tutto il resto, senza altri vincoli. Le auto spaziose non mancano tra le full electric. Che peraltro, quando nascono elettriche, garantiscono spazi interni molto più generosi. Generalmente, a parità di categoria e di dimensioni esterne, le native elettriche sfruttano infatti i vantaggi di un passo più lungo e di un pavimento piatto. Se è lo spazio il suo parametro principale, certamente Nissan Ariya e Volkswagen ID.4 sono entrambe ottime scelte. Non posso parlarle dettagliatamente di Ariya visto che non ho ancora avuto modo di vederla e provarla. Ma riguardo a Volkswagen ID.4, le posso dire che si tratta di un'auto estremamente piacevole da guidare, molto ben sfruttabile e dal comfort davvero elevato. La versione Pure Performance, con batteria da 52 kWh, sarebbe già più che sufficiente per le sue esigenze. E non mi focalizzerei troppo sul fatto che Nissan sia arrivata sul mercato prima di VW. Entrambe le case hanno prodotto e producono modelli molto validi.

Indeciso tra…Una situazione in cui tutti vincono

Quanto alla Ioniq, si tratta di un ottimo prodotto, con il vantaggio di ricariche ultra-veloci, a 800V nelle stazioni ultra-fast, utile per i viaggi più lunghi. Alternative da prendere in considerazione potrebbero certamente essere anche le "cugine" Audi Q4 e-tron o Skoda Enyaq. O ancora la neonata Tesla Model Y. Il fatto che le sia concesso di poter scegliere liberamente l'auto (immagino all'interno di un budget) e che quindi non esista una car list predefinita, mi fa pensare a un'azienda medio/piccola. Nella quale lei tratta direttamente con la proprietà. Se ne ha la possibilità, evidenzi al suo datore di lavoro i minori costi di gestione di un'elettrica rispetto a un'auto termica. Se decideranno, come spesso accade, di prendere l'auto a noleggio, il costo mensile non è superiore a quello di una pari endotermica. Ma il costo rdell'energia è pari a circa un terzo di quello che sarebbe il costo per il carburante. Potrete quindi trovare un punto di incontro di reciproco vantaggio nell'identificazione di un'auto che potrà essere un po' più costosa di quanto sarebbe stata un'auto termica. Una situazione in cui tutti vincono. La sua azienda potrà risparmiare e lei avere un'auto di categoria superiore. Buona scelta!

Ho famiglia numerosa. Un’elettrica per me? “È da molto tempo che vi seguo e, vista la vostra competenza, vorrei porvi la seguente domanda. Chi ha una famiglia numerosa come la mia (ho 4 figli) potrebbe puntare su un’automobile con motore elettrico? Se ho cercato bene, le scelte si limitano alla Nissan e-NV200 o alla Tesla model X. Tralasciando la Tesla per il prezzo, rimane solo la Nissan che però mi risulta abbia un prezzo elevato ed ho qualche dubbio sull’autonomia in caso di gite fuori porta. C’è qualcosa in arrivo su questo fronte vista la vivacità sull’elettrico? “. Ivan Vighetto.