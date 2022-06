Indagine su 9 mila ibride plug-in: ma quanto bevono…

Indagine su 9 mila ibride plug-in, per analizzarne i consumi reali, al di là dei dati di omologazione. Risultato: “bevono” molta più benzina del dichiarato.

L’indagine è stata svolta da un notissimo centro di ricerche tedesco, il Fraunhofer ISI e dall’International Council on Clean Transportation (ICCT). Per mettere un punto su una questione controversa sui consumi reali delle auto con doppio motore, elettrico (ricaricabile) e termico. Un tema su cui anche la UE ha acceso un faro, meditando di renderepiù severi i test di omologazione. Sono stati analizzati i dati di 9 mila ibride plug-in nel loro uso reale in tutta Europa. Risultato: il consumo di carburante è in media ben superiore rispetto ai cicli di prova ufficiali. Con una forbice che si è ulteriormente allargata rispetto a un primo studio effettuato nel 2020. “In media, il consumo reale di carburante e le emissioni di CO2 delle ibride plug-in per i privati sono circa 3 volte superiori rispetto al ciclo di prova ufficiale. Mentre per le auto aziendali sono addirittura 5 volte superiori ”, spiega Patrick Plötz di Fraunhofer ISI, autore principale dello studio.

Le plug-in aziendali utilizzate in elettrico per non più del 15%

I tecnici hanno rilevato un consumo reale compreso tra 4,0 e 4,4 litri per le ibride plug-in di privati ​​e addirittura tra 7,6 e 8,4 litri per le aziendali. Contro un consumo omologato che non supera il range compreso tra 1,6 e 1,7 litri/ 100 km. La discrepanza è legata al fatto che i test di omologazione sovrastimano la percentuale di percorrenza in elettrico. Nell’uso reale si è rilevato che le plug-in di privati ​​percorrono dal 45 al 49% del chilometraggio con il motore a batterie. Mentre per i veicoli aziendali siamo solo in un valore compreso tra l’11 e il 15%. Questo per riluttanza e pigrizia di chi ha un auto in uso dalla società a ricaricare l’elettrico. Oltre che per le difficoltà di ottenere rimborsi per ricariche fatte con la presa di casa. I ricercatori giudicano con favore la decisione del Parlamento Ue di bandire le nuove auto con motori a combustione dal 2035: “A lungo termine, gli obiettivi climatici non possono essere raggiunti con le elevate emissioni reali delle ibride plug-in”.