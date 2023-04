Incubi di ricarica viaggiando da Udine a Mantova

Incubi di ricarica per Francesco, un lettore che doveva spostarsi tra Udine e Mantova con la sia BMW iX3. Litigando con app e card, oltre che con colonnine fuori uso. Vaielettrico risponde, come sempre, alla mail info@vaielettrico.it

Incubi di ricarica: indicazioni per l’utilizzo inesistenti

“È stato un incubo effettuare un viaggio da Udine a Mantova e girare nei dintorni (Brescia, Verona, Mantova) con la mia BMW iX3, 340Km con un Pieno. Effettuo il primo rifornimento uscendo dall’autostrada, all’area di servizio Bazzera sulla tangenziale di Venezia Mestre. In 20′ carico fino al 90% e vado tranquillo. Ma la mia considerazione è che non vi sono colonnine né nei pressi di Padova, Vicenza e Verona e la prima utile è a Brescia. Qui (centro Città) ho trovato solo colonnine di A2A. Anche registrandomi (gentile la sig.ra del call-center, che mi ha aiutato a creare l’account e a utilizzare la colonnina) non ci sono indicazioni per l’utilizzo. Inesistenti e individuazione della colonnina pari a ZERO. (mi sono sentito un ignorante cronico). A Mantova ho cercato una colonnina Be Charge, ne ho trovato in Corso della Libertà e grazie alla mia Card Be Charge ho ricaricato. Ma anche qui c’è il monopolio di un solo fornitore: se non ha accordi (come per esempio Be Charge) non riesci a ricaricare, anche qui istruzioni inesistenti“.

Non riesco a sbloccare la colonnina, grande litigone con mi moglie

“A Verona volevo vistare la città ed ero stato informato di scaricare la app di AGSM-AIM con cui avrei avuto l’accesso alla colonnina facilmente!!!?? Problemi: la App non riconosce e non individua la posizione della vettura. E quindi della colonnina (Piazza cittadella), che cerco di selezionare dall’elenco disponibile nella app, ma non presenta poi nessun pulsante per attivare la ricarica. Ovviamente anche qui istruzioni di ricarica “zero”. Dopo mezzora di chiamate al N. Verde, con l’operatore non siamo riusciti a collegare la colonnina alla vettura perché mi chiedeva di sbloccarla con la app. Dove non veniva evidenziato alcun pulsante di sblocco (come quello descritto prima di start). Grande litigone con mia moglie, alla fine ho concluso: vendo l’auto elettrica perchè i tempi non sono maturi! Perché in questa giungla di operatori + o – piccoli non effettuano accordi come Free to X con innumerevoli operatori della ricarica??“.

Incubi di ricarica: colonnine guaste da mesi che nessuno ripara

“Al ritorno a Udine niente colonnine fino alla tangenziale di Mestre, che per distrazione salto. Proseguo fino a San Donà di Piave (Outlet macArturGlen), dove sono certo di trovare una Enel X Fast (sono mesi che è guasta e nessuno provvede a ripristinarla. Ci sono colonnine dell’Outlet gratuite per due ore, ma la maggior parte delle prese (5 su 8) è fuori uso Quelle funzionanti sono occupate tutte da Tesla (Tesla che ha installato una decina di colonnine sempre vuote nell’Outlet di Palmanova e non a San Donato di Piave)!!!! Alla Stazione di Fratta, verso Trieste, stazione con pensilina, ma colonnina obsoleta di Repower!!!! Mi viene da piangere. Arrivo alla Stazione di Gonars, dove riesco a ricaricarmi di quel tanto che mi dà la possibilità di arrivare a casa. Ma che stressss! Sono sconcertato da tutto ciò e forse devo dare ragione a mia moglie! I tempi per l’elettrico in Italia non sono ancora maturi“. Firmato: Francesco Galeppi, un sostenitore dell’elettrico.

Un consiglio: non dia retta alla moglie e si tenga la sua BMW…

Risposta. Riceviamo tanti sfoghi che riguardavano difficoltà di ricaricare nel profondo Sud, ma mai nell’ex Lombardo-Veneto. Ci sembra di capire che Francesco era al suo primo viaggio elettrico e c’è uno scotto che si paga all’inesperienza. Il suggerimento che diamo è sempre di munirsi anche di una card, non solo di una app, molto più semplice da usare. Si striscia sulla colonnina e il gioco è fatto, non ci sono pulsanti o altri aggeggi per attivare la ricarica. E l’importante è che card e app siano di gestori che hanno accordi di interoperabilità con tutte le principali aziende. Enel X Way, Be Charge, A2A...Questi e tanti altri marchi danno accesso a una vastissima rete di colonnine, in Italia e non solo. Quanto alla difficoltà di trovare le colonnine, ci stupisce che una BMW non abbia sul navigatore una mappa per localizzarle e raggiungerle. In autostrada ormai le ricariche sono in quasi tutte le le aree di servizio e altre sono in via di installazione (qui la mappa interattiva aggiornata). Basta un minimo di programmazione prima di partire. E accetti un consiglio: non dia retta alla moglie, non venda e si goda la sua iX3.