Incredibile VW: “Diesel poco tassato, si penalizza l’elettrico”

Incredibile VW: attacca Angela Merkel di essere stato troppo timida nel facilitare il cambiamento, con una tassazione troppo generosa sul diesel.

Incredibile VW, all’attacco di Angela Merkel

È stato il n.1 del colosso tedesco, Herbert Diess, ad attaccare la Cancelliera uscente, in occasione dell’apertura del Salone di Monaco. Diess ha escluso che la trasformazione elettrica della Volkswagen possa avvenire più velocemente, incolpando anche la scarsa determinazione del governo. “Noi siamo stati molto veloce nel cambiare e puntiamo a diventare un leader globale nei veicoli alimentati a batteria“, ha detto. “Possiamo farlo più velocemente? Impossibile. Questa transizione è complicata, richiede grandi investimenti e sviluppo di capacità produttiva, a partire dalle celle per batterie“. Ma la politica, secondo Diess, non fa abbastanza: la Merkel poteva fare di più, sia come incentivi all’elettrico, sia come inasprimento della tassazione sul gasolio. “La decarbonizzazione renderà molte cose più accessibili, non più costose. Si stima che nel mondo i sussidi per le tecnologie fossili siano ancora superiori di quelli in energie rinnovabili. I sussidi al carbone, la tassazione ridotta per il diesel, l’esenzione fiscale del cherosene e l’Iva ridotta sui viaggi aerei rallentano la transizione“, ha detto in un intervento pubblicato anche sul suo profilo Linkedin.

“L’idrogeno un’alternativa? No, c’è solo l’elettrico”

Parole che hanno fatto scalpore. In fin dei conti sono passati solo sei anni dall’esplodere del Dieselgate, lo scandalo che costrinse la Volkswagen a cambiamenti epocali. Un’altra cosa ha irritato non poco Diess. Ovvero il fatto che il candidato più accreditato alla successione alla Merkel, Armin Laschet, in un incontro con il n.1 Tesla, Elon Musk, abbia chiesto se può essere l’idrogeno il futuro dell’auto. “L’elettrico è la strada maestra, non c’è alternativa“, ha tagliato corto. Come ogni Salone dell’Auto degli ultimi anni, anche Monaco si apre tra veementi proteste degli ecologisti, che chiedono alle Case scelte più rapide e virtuose. “Qualcuno può essere più veloce di noi nel cambiamento? Ne dubito“, ha risposto Diess, citando il fatto che la stessa Tesla ha impiegato un decennio per diventare un produttore di massa. Aggiungendo che le vendite di auto elettriche VW in Germania e nei Paesi del Nord sono già soddisfacenti. “Mi preoccupano di più l’Europa orientale e meridionale, dove c’è una lunga strada da percorrere“. Il riferimento è soprattutto all’Italia, dove l’elettrico continua a stentare.

————————————————————————————————–