Mauro Tedeschini
il17 Ottobre 2025
Incredibile Urso: “L’Italia dell’auto resiste”. Ma dove?

Incredibile Urso. Il ministro delle Imprese continua a professare ottimismo, nonostante i continui crolli della produzione di Stellantis. Mentre la Spagna continua ad attrarre investimenti per nuovi stabilimenti.

Antonio Filosa, 52 anni, campano, n.1 di Stellantis.

Il ministro rivendica: “In Stellantis ora comandano gli italiani. E arrivano 2 miliardi a Mirafiori “

Cominciamo dalle parole del ministro. Il suo motivo d’orgoglio è dato anzitutto dal fatto che i manager italiani riprendono spazio ai piani alti di Stellantis: “In Italia abbiamo fatto un accordo con Stellantis nel Piano Italia e nel frattempo Stellantis ha cambiato la governance. Non sfugga ad alcuno che i nomi sono sempre più italiani. Non era cosi’ quando siamo giunti al Governo”. Parole e musica di Adolfo Urso, intervenendo in collegamento video all’assemblea dell’Unione Industriali Torino. “Oggi possiamo dirlo, che la governance di Stellantis parla italiano. Abbiamo raggiunto un’intesa per 2 miliardi di investimenti nel corso di quest’anno per quel che riguarda Mirafiori. Dove sarò a breve anch’io nella giornata inaugurale. Abbiamo raggiunto un’intesa sui contratti con l’impresa dell’automotive“.

La stampa internazionale (qui il francese Automobile Propre) dà per certo che anche la nuova fabbrica europea di BYD finirà in Spagna.

Incredibile Urso: parla di successo, ma chi investe va soprattutto in Spagna

Ma la parte più incredibile arriva quando il ministro rivendica risultati sul piano dell’occupazione: “Ovunque in Europa si chiudono gli stabilimenti. E si annunciano licenziamenti di decine di migliaia di occupati. In Italia fino a questo momento la nostra resistenza ci ha permesso di tenere in vita tutti gli stabilimenti ed evitare licenziamenti diretti“. Ma davvero? Di promesse e di annunci di piani mirabolanti ne abbiamo ascoltati tanti. Peccato che i numeri raccontino un’altra storia. Una storia farro di continui cali della produzione Stellantis in Italia. Siamo a -31,5% anche nei primi 9 mesi del 2025, con la percentuale che sale al 36,3% considerando le sole auto. Dagli stabilimenti del gruppo sono uscite 294.500 unità, tra auto e veicoli commerciali. Le vecchie produzioni sono in crisi, i nuovi investimenti finiscono tutti altrove. In particolare nella Spagna prenditutto, a cui sembra ormai sicuro che andrà anche la nuova fabbrica europea di BYD. Però tutto questo disastro ce lo diciamo in italiano: sai che soddisfazione…

