Incredibile Urso: “L’Italia dell’auto resiste”. Ma dove?

Incredibile Urso. Il ministro delle Imprese continua a professare ottimismo, nonostante i continui crolli della produzione di Stellantis. Mentre la Spagna continua ad attrarre investimenti per nuovi stabilimenti.

Il ministro rivendica: “In Stellantis ora comandano gli italiani. E arrivano 2 miliardi a Mirafiori “

Cominciamo dalle parole del ministro. Il suo motivo d’orgoglio è dato anzitutto dal fatto che i manager italiani riprendono spazio ai piani alti di Stellantis: “In Italia abbiamo fatto un accordo con Stellantis nel Piano Italia e nel frattempo Stellantis ha cambiato la governance. Non sfugga ad alcuno che i nomi sono sempre più italiani. Non era cosi’ quando siamo giunti al Governo”. Parole e musica di Adolfo Urso, intervenendo in collegamento video all’assemblea dell’Unione Industriali Torino. “Oggi possiamo dirlo, che la governance di Stellantis parla italiano. Abbiamo raggiunto un’intesa per 2 miliardi di investimenti nel corso di quest’anno per quel che riguarda Mirafiori. Dove sarò a breve anch’io nella giornata inaugurale. Abbiamo raggiunto un’intesa sui contratti con l’impresa dell’automotive“.

Incredibile Urso: parla di successo, ma chi investe va soprattutto in Spagna

Ma la parte più incredibile arriva quando il ministro rivendica risultati sul piano dell’occupazione: “Ovunque in Europa si chiudono gli stabilimenti. E si annunciano licenziamenti di decine di migliaia di occupati. In Italia fino a questo momento la nostra resistenza ci ha permesso di tenere in vita tutti gli stabilimenti ed evitare licenziamenti diretti“. Ma davvero? Di promesse e di annunci di piani mirabolanti ne abbiamo ascoltati tanti. Peccato che i numeri raccontino un’altra storia. Una storia farro di continui cali della produzione Stellantis in Italia. Siamo a -31,5% anche nei primi 9 mesi del 2025, con la percentuale che sale al 36,3% considerando le sole auto. Dagli stabilimenti del gruppo sono uscite 294.500 unità, tra auto e veicoli commerciali. Le vecchie produzioni sono in crisi, i nuovi investimenti finiscono tutti altrove. In particolare nella Spagna prenditutto, a cui sembra ormai sicuro che andrà anche la nuova fabbrica europea di BYD. Però tutto questo disastro ce lo diciamo in italiano: sai che soddisfazione…

