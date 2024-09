Incredibile Norvegia: elettriche al 94%

Incredibile Norvegia: auto elettriche al 94% nelle vendite di automobili in agosto. Tutt’altra musica in Francia, dove le EV accusano un crollo del 33%.

Incredibile Norvegia: ad agosto vendute 10.480 EV

Nuovo record per le auto elettriche in Norvegia. Le statistiche ufficiali sono state diffuse dall’Ofv (Consiglio norvegese per l’informazione sul traffico stradale). Su 11.114 veicoli immatricolati ad agosto (+31% sullo stesso mese di un anno fa), il 94,3% (10.480) sono ad alimentazione elettrica. A gennaio era stato raggiunto il livello record del 92% che viene quindi superato. Da inizio anno, sostenute dagli incentivi governativi alle auto green, le auto elettriche sono state l’86,8% del totale immatricolato, pari a 68.435 su 78.832 totali. Guardando ai modelli piu’ venduti ad agosto, la Tesla Model Y ha una quota di mercato del 19%, seguono la Volvo EX30 (con l’8,4%) e la Skoda Enyaq con il 6,5%. “Se questa tendenza continuera’, raggiungeremo presto l’obiettivo del 100% di auto a emissioni zero entro il 2025“, afferma Oyvind Solberg Thorsen, direttore dell’Ofv.

Male la Francia, con un calo del 33%

Tutt’altra musica in Francia, dove le vendite di elettriche sono calate del 33% in agosto, in un mercato generale sceso a sua volta del 24,3%. La quota di mercato è così scesa dal 17,3% al 15,3%. Pesa l’esaurimento dei fondi per acquistare con il social leasing, una misura studiata per avvicinare all’elettrico anche i ceti meno abbienti. L’ultima parte dell’anno dovrebbe essere comunque più favorevole all’elettrico, con l’inizio delle consegne di due modelli molto attesi come la Citroën ë-C3 e la Renault 5. In questa situazione di attesa, la Tesla Model Y è tornata ad essere l’Ev più venduta, con 2.096 immatricolazioni. Al secondo posto la Peugeot e-208, con solo 919 auto vendute, seguita dalla Renault Scénic, con 668 unità.