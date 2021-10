Incredibile Model 3: in settembre l’auto più venduta in Europa

Incredibile Model 3: in settembre è stata l’auto più venduta in Europa. Non solo tra le EV, ma in assoluto, nonostante il prezzo non proprio alla portata di tutti.

Incredibile Model 3: vendite a quota 24 mila in un mese

Altro che nicchia: la Tesla supera tutti modelli tradizionali e si issa al primo posto. Davanti a modelli dai prezzi molto più popolari, come la Renault Clio, la Dacia Sandero e a due evergreen come la Volkswagen Golf e la Fiat 500. In un mese di grave crisi per l’auto in Europa, l’auto di Elon Musk ha trovato quasi 25 mila clienti (24.591 per la precisione), con un +42% sul settembre scorso. E cresce ancora la quota di mercato delle auto con la spina, tra elettriche pure e ibride plug-in. Siamo ormai al 23%, contro il 17% del diesel, in continua flessione. Tengono invece le vendite di auto a benzina, ora al 57% (ma solo due anni fa erano al 64%). Altro dato saliente: con l’arrivo del Model Y, il marchio Tesla in settembre ha superato per numero di vendite brand storici come Fiat, Nissan e Seat. E se la classifica fosse fatta per fatturato, invece che per immatricolazioni, ne sorpasserebbe molti altri. Altro che nicchia…

Le quote di mercato di auto con la spina, diesel e benzina