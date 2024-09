Incredibile ma vero: chi ha montato queste colonnine?

“P er la serie “Trova l’errore!”, vi sottopongo due foto di quattro colonnine di ricarica Gewiss JoinOn nuove fiammanti installate nel parcheggio pubblico del nuovo Tecnopolo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe) da poco inaugurato a Carpi (MO).

Le colonnine sono regolarmente accese (non ho fotografato il display, ma se interessa lo fotografo) e, con un’app compatibile, probabilmente utilizzabili… pur nella bizzarra configurazione che vedete.

Purtroppo su Google Maps la vista da satellite del Tecnopolo (Plus code: QVMV+5M Carpi, Provincia di Modena) è ferma al 2023, quando era ancora in fase di costruzione, e addirittura lo Street View è fermo al 2020 e mostra ancora via Corbolani, dove sono state installate, come lo stradello non asfaltato che era prima dell’inizio dei lavori (e che è rimasto tale per la parte che, dopo il Tecnopolo, prosegue verso est-sud-est fino allo sbocco su via Cavata.

Comunque ecco uno screenshot da Google Maps con indicata nel cantiere quella che nell’edificio finale è diventata la locazione del “capolavoro”.

La comica finale: siamo a Ingegneria

Personalmente, trovo irresistibilmente comica la circostanza che, come visibile dalle foto in Google Maps, il Tecnopolo appartenga al Dipartimento di Ingegneria“Enzo Ferrari” di UniMoRe… e, quasi per contrappasso, qualche incompetente abbia montato delle colonnine in quel modo!