Incredibile ma vero/3 Le colonnine del Tecnopolo sono accese, ma da chi?

Incredibile ma vero, atto terzo. Le famigerate colonnine del Tecnopolo di Carpi sono accese, ma non si capisce da chi e per chi. Il display invita ad utilizzare una carta ma non si sa quale e come. E il mistero si infittisce. Grazie ad Eugenio che monitora la situazione e la documenta con le sue foto. Potete inviare quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Swap o Swipe? Un altro errore?

“G “G razie per l’articolo sulle colonnine JoinOn del Tecnopolo di Carpi, e grazie per l’aggiornamento di ieri con la risposta di Gewiss.

Questa mattina sono tornato sul luogo e vi invio alcune foto ulteriori.

Come si vede, tutte e quattro le colonnine sono accese, con il piccolo display con la strana indicazione “SWAP CARD TO RECHARGE”: strana perché ci si aspetterebbe la parole “SWIPE” (= “passa, striscia”), non “SWAP” (= “scambia”).

Letto quanto dichiarato da Gewiss, ho scaricato l’app JoinOn e ho verificato che in effetti queste colonnine NON sono riportate. Ciò fa sorgere l’ovvia domanda: quale CPO/MSP occorre utilizzare per ricaricare? Mistero.

Confermo che le colonnine sono in un parcheggio pubblico, non delimitato in alcun modo (vedi la foto) in cui si vede l’entrata del Tecnopolo con in lontananza sulla destra le colonnine, e quella presa dalle colonnine con sullo sfondo l’ingresso (non distinguibile) al sottopassaggio per la stazione FS e più sullo sfondo la cupola del Duomo di Carpi.

Io sono convinto che il Tecnopolo non c’entri nulla con le colonnine, essendo esse appunto in un parcheggio pubblico aperto a chiunque.

Proprio la vicinanza con la stazione FS (50 m a piedi) fa sì che durante la settimana diverse persone vengano a parcheggiare l’auto qui, vista l’abbondanza di posti auto a disposizione ed essendo il luogo ancora pochissimo conosciuto e frequentato solo dai pochi studenti (è al momento attivo solo un corso) e dallo scarso personale universitario.

Ecco quindi che in teoria installare delle colonnine AC in un parcheggio accanto ad una stazione ferroviaria assume un senso. Questo non fa altro che infittire il mistero su queste colonnine: chi le ha installate? Chi le gestisce? Chi eroga il servizio di ricarica? „ Eugenio

Nuovo paradosso: attivazione lampo e ancora non si sa come utilizzarle

Risposta- Buone domande, caro Eugenio. Indagheremo per darti una risposta. Possiamo solo notare l’ennesimo paradosso. Siamo pieni di colonnine montate a regola d’arte, da grandissimi operatori della ricarica e in luoghi strategici, che però restano spente per mesi, a volte per anni, in attesa dell’allacciamento, con relativa attivazione.

Mentre queste, collocate in un parcheggio mestamente deserto e installate nello sciagurato modo che ci hai documentato, già sono accese, prima ancora che si palesi il gestore a dirci come utilizzarle. Incredibile (ma vero).