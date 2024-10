Incredibile ma vero/2 Gewiss: “Quelle colonnine non le abbiamo installate noi”

Le improbabili colonnine installate a Carpi, al Tecnopolo della Facoltà di Ingegneria di UniMore: incredibile ma vero, capitolo due. Portano il marchio Gewiss JoinOn ma sono state cedute a “terzi” che le hanno anche installate. Lo precisa una nota della società lombarda in riferimento all’articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa.

Ne prendiamo atto, aspettando che si facciano vivi i “Terzi”. O che ci aggiorni sulla situazione Eugenio, il lettore che ce l’ ha segnalata. Ricordiamo che si tratta di quattro colonnine quick dotate di due punti di ricarica ciascuna, per un totale di otto punti di ricarica totali. Potenzialmente sarebbero in grado di rifornire fino a otto auto elettriche contemporaneamente.

Come andrebbero installate

…e come sono state installate a Carpi

Ma posizionate così, a coppie affiancate e con soli quattro stalli, non potranno mai collegarsi a più di quattro veicoli. In sostanza, chi ha progettato l’installazione ha sprecato metà del denaro investito.

Ecco il testo che ci ha inviato il portavoce di Gewiss

“L’offerta JOINON powered by GEWISS comprende sia l’infrastruttura tecnologica di prodotto che la sua totale gestione, inclusi installazione, assistenza tecnica e manutenzione. È infatti un sistema completo, che fa della sostenibilità ambientale un fattore competitivo di successo: dalle stazioni di ricarica all’App, fino alla gestione intelligente delle singole unità.

Differentemente dalla nostra proposta di soluzione completa, nel caso citato l’installazione delle unità di ricarica da noi vendute è stata commissionata dal cliente finale ad una società terza, non direttamente collegata a GEWISS.

Le stesse colonnine non risultano connesse alla nostra piattaforma di gestione, non è sottoscritto alcun contratto di servizio con la nostra azienda (assistenza, roaming, billing ecc.) e non compaiono sulla nostra App JOINON (né su quelle di altri operatori)„.

La nota conclude con un pizzico di legittima promozione. “Cogliamo l’occasione per presentarle la nostra nuova offerta JOINON presso il Gewiss Experience Center nel nostro headquarter di Cenate Sotto e sul nostro sito web„.

