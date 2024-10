Inconvenienti di ricarica, due proteste da altrettanti lettori. Il primo per le dispersioni nel rifornimento, il secondo per l’aumento dei prezzi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Inconvenienti di ricarica (1) “Vedo troppe dispersioni con la mia BYD Atto 3, guardate questo file…”

“Sono un felice possessore di una C Zero Citroen da otto anni, poi ho acquistato una Skoda Enyaq 80 kWh tre anni fa e adesso ho acquistato una BYD Atto 3. Con le prime due le ricariche avvenivano con perdite al massimo di un kWh a ricarica, mentre con la Atto 3 ho notato delle perdite maggiori. In concessionaria dicevano che poteva essere normale, ma mi chiedevano dei dati piu’ precisi. Per un po di tempo ho segnato le ricariche effettuate, annotando temperatura, potenza colonnina, percentuale a inizio e a fine ricarica, kWh caricati. E ne ho dedotto la percentuale e i kWh persi. Consegnato il tutto alla BYD, hanno fatto un controllo (non ho capito come e non si sono spiegati….), e mi hanno detto che tutto rientra nella media ?!?! A me sembra siano troppi i KWh persi. Voi che cosa ne dite? Allego qui sopra il file…Grazie“. Enrico Bertolucci

Sarebbe interessante capire anche dai gestori delle colonnine…

Risposta. In effetti sarebbe interessante capire come e dove è stato fatto il controllo effettuato da BYD. Tutti i costruttori stanno lavorando per limitare al massimo le perdite in ricarica, legate al calore o alle trasformazioni da corrente alternata a corrente continua. Cercando di contenere la dispersione di energia nelle varie fasi, il cosiddetto effetto Joule. Effettivamente i valori evidenziati nella tabella ci sembrano elevati, decisamente sopra la media. Sopratutto in considerazione del fatto che la maggior parte delle ricariche è stata effettuata in corrente alternata. Sarebbe interessante raccogliere anche il punto di vista dei gestori delle ricariche, in questa caso A2A, Acea e Enel X. E vediamo se altri lettori hanno raccolto dati in modo così puntiglioso, in modo da poterli confrontare.

Inconvenienti di ricarica (2) “Costo della in autostrada raddoppiato”

“Scrivo perché mi sono accorto che nel giro di una settimana, dal 20/9 al 27/9, il costo della ricarica presso la stazione Free to X di Cascine Maggio, sull’Autostrada dei Laghi A8, è più che raddoppiato. Vi chiedo: avete notizie in merito? Allego le prove, con le relative ricevute. Grazie“. Raffaele Berti

Risposta. Non è Free to X ad avere più che raddoppiato il costo della ricarica, è chi gestisce la app di cui si serve Raffaele, ovvero Freshmile. Che, dopo avere praticato a lungo tariffe super-convenienti, si è dovuta allineare al resto della truppa e da 0,30/kWh è passato a 0,70 più 0,15 al minuto. Il che, se ipotizziamo mezz’ora di ricarica, cuba altri 4 euro e mezzo. Noi non sappiamo poi quanto Free to X, società di Autostrade per l’Italia che installato e gestisce la colonnina, faccia poi pagare a Freshmile.

