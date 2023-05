Incivili della ricarica: un adesivo per dissuaderli?

Incivili della ricarica (quelli che usano gli stalli come parcheggio): Marco, un lettore abruzzese, vuole far circolare un’idea per dissuaderli. Può essere valida? Vaielettrico risponde. Come sempre potete scrivere alla mail info@vaielettrico.it

Incivili della ricarica: costringi il maleducato a riflettere e a perdere qualche minuto per staccarlo…

“Sempre a proposito degli abusivi dei posti auto per ricarica elettrica , segnalo questa ottima idea che ho letto per disincentivare fortemente questi comportamenti. Un adesivo da applicare sui parabrezza degli indisciplinati, il cui contenuto vi allego. Per poche decine di euro qualsiasi negozio di grafica vi può stampare centinaia di adesivi anche in formato A4 da portare con voi. L’azione è duplice: 1) si costringe il maleducato a perdere qualche minuto del proprio tempo a staccare l’adesivo dal proprio parabrezza. Più o meno lo stesso tempo che lui ha fatto perdere a voi per cercare un’altra stazione di ricarica! In ogni caso il tutto senza provocare danni permanenti di qualsiasi tipo, che non sarebbero accettabili e ci farebbero passare dalla parte del torto. 2) sull’adesivo si fa anche didattica ed informazione sui rischi che si corrono con questa infrazione. Entro fine anno anche io avrò la mia auto elettrica, ma non è escluso che questa azione di dissuasione la possa iniziare qualche mese prima. Se siete d’accordo condividete… e stampate!!“. Ing. Marco Scozzafava, L’Aquila

La frustrazione è comprensibile, ma occhio agli energumeni

Risposta. Sottoponiamo l’idea di Marco al “tribunale dei lettori“. Per la verità il nostro amico abruzzese ha una seconda opzione per chi vuole evitare di spendere soldi (più di “poche decine di euro”…) per far stampare degli adesivi: “Si può anche optare per l’opzione più economica e meno invasiva della semplice stampa non adesiva da fissare sotto al tergicristallo”, scrive, aggiungendo: “Ma personalmente sono per la soluzione più “pesante”: mal comune mezzo gaudio!“. Per quel che ci riguarda, noi preferiremmo sempre che fossero le forze dell’ordine, in questo caso le Polizie Municipali, a intervenire. Il problema è che non sai mai con chi hai a che fare. E, pur essendo questo un comportamento che non provoca alcun danno, rischi di trovarti davanti un energumeno che reagisce in modo aggressivo. Soprattutto per la parte dell’adesivo in cui si legge che “targa e foto dell’auto sono state inviate al comando della Polizia Municipale“. E per il retro, che assomiglia tanto ai testi che accompagnano le multe. È proprio la Polizia locale a dover intervenire e va fatta ogni azione per convincerla a farlo.