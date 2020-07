Incidenti in monopattino: caschetto per tutti, subito

Incidenti in monopattino elettrico. Abbiamo ricostruito 10 episodi capitati in Italia negli ultimi negli ultimi tre mesi. Ci dicono che serve il caschetto obbligatorio, per tutti.

Incidenti in monopattino, che cosa insegnano 10 casi

Al momento il caschetto è obbligatorio solo per chi ha meno di 18 anni, ma anche tra i giovanissimi la norma è ampiamente disattesa. Eppure l’esperienza ci dice che molto spesso chi cade dal monopattino, anche per effetto di uno scontro, finisce per picchiare violentemente il capo. Dunque: l’obbligo va esteso a tutti, subito. Per evitare che un mezzo pratico ed ecologico finisca per essere accantonato in quanto ritenuto pericoloso. C’è poi un problema di come i monopattini vengono utilizzati. Troppo spesso, soprattutto nelle grandi città e nell’uso in sharing, vengono vissuti come un giocattolo per scorribande nei centri storici. Servono campagne di sensibilizzazione e anche interventi decisi (multe e sequestri, per intenderci) da parte delle Polizie Municipali.

Incidenti in monopattino (1) Torino, trauma facciale

Martedì 21 aprile, intorno alle 15 e 30. Un 22enne di nazionalità ecuadoriana stava attraversando via Rosolino Pilo in direzione centro a bordo del suo monopattino. All’altezza di un incrocio con semaforo è stato investito da un’auto che transitava in corso Lecce. Il mezzo si è spezzato in due. Il ragazzo, senza casco, è stato trasportato all’ospedale CTO in codice rosso per trauma facciale.

Incidenti in monopattino (2) Si apre lo sportello e…

Martedì 19 maggio, mattina. Ancora Torino. Un uomo di mezza età stava attraversando in direzione via Tirreno quando una signora, dopo avere parcheggiato l’auto, ha aperto di colpo la portiera. Per evitare l’impatto, l’uomo sul monopattino ha virato improvvisamente verso il centro strada: un altro automobilista che non è riuscito ad evitarlo e l’ha investito.

Incidenti in monopattino: Budrio, nella rotonda ci scappa il morto (3)

Budrio (Bo), 11 giugno. Un 60enne viaggiava a bordo del suo monopattino elettrico. In una rotonda alle porte delle cittadina, è stato urtato di una Renault guidata da una 35 enne del luogo. L’urto sarebbe stato lieve, ma comunque sufficiente da sbalzare l’uomo sull’asfalto, dove ha sbattuto violentemente la testa. Il 60enne è stato trasportato in condizioni gravissime al Maggiore di Bologna dove è poi deceduto (qui altre informazioni) .

Roma, in due attraversando col rosso (4)

Roma 18 giugno. In due (ragazze) sul monopattino, attraversando sulle strisce pedonali col rosso senza essere scese dal mezzo. Una macchina, che fortunatamente andava piano, le ha investite. È accaduto alle 2 del mattino nella centralissima via Acciaioli, quasi all’intersezione col Lungotevere. Le due ragazze, 19 e 16 anni, se la sono cavata senza gravi conseguenze.

Lainate: ancora in due, senza casco e contromano (5)

Lainate (Mi), 22 giugno. Due ragazze di 15 anni viaggiavano insieme sul monopattino elettrico in via Adige, senza casco e contromano. Secondo la Polizia locale, l’auto stava viaggiando regolarmente, quando il monopattino, proveniente da una via laterale, ha colpito la fiancata della vettura. Le condizioni della ragazza che non era alla guida sono risultate più serie: ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Monopattino sequestrato.

Reggio Emilia, dopo l’urto sfonda il parabrezza (6)

Reggio Emilia, 27 giugno. In piano centro, in via Emilia San Pietro un ragazzo di 21 anni alla guida del monopattino non ha dato la precedenza. È stato investito da una Fiat 500 e per il contraccolpo è piombato sul cofano dell’auto, sfondando il parabrezza e finendo poi a terra. Le condizioni a un primo esame non sono apparse comunque gravi.

Milano, il problema degli attraversamenti (7)

Milano, 6 luglio. L’incidente poco dopo le 8 all’incrocio con via Franchetti. Stando alle prime ricostruzioni, il 28enne sul monopattino stava attraversando sulle “strisce ciclabili”. In quel momento sarebbe stato centrato da un’auto che stava svoltando a destra per imboccare viale Tunisia. Nell’impatto il giovane ha riportato diverse ferite e traumi, a un primo esame non gravi.

Campobasso, altro incidente con la rotatoria (8)

Campobasso, 12 luglio. Un 47enne sul monopattino è rimasto coinvolto in un incidente e trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Ha riportato alcune ferite guaribili in pochi giorni. Colpisce il fatto che il sinistro, come l’incidente mortale di Budrio, è accaduto in prossimità della rotatoria, un attraversamento sempre difficile per questi mezzi.

Milano, altro trauma alla testa in assenza di casco (9)

Milano, 17 luglio. Una donna di 31 anni in gravissime condizioni: era su un monopattino elettrico quando è stata travolta da un furgone, in zona Melchiorre Gioia. Dalle prime informazioni, riportare anche da Corriere.it (qui) sembra che stesse viaggiando contromano, senza casco. L’autista se la sarebbe trovata davanti all’improvviso. Nella caduta avrebbe sbattuto violentemente la testa sull’asfalto, La donna è stata portata al Niguarda in codice rosso per essere operata.

Milano, 19enne senza casco sbanda e cade (10)

Milano, 17 luglio. Un 19enne stava viaggiando lungo via Sidoli, in zona Città Studi. Avrebbe perso il controllo del monopattino, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Sembrava che le sue condizioni fossero gravissime , da codice rosso, ma si sono rivelate poi molto meno preoccupanti.