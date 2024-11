Incidente mortale di Parigi: colpa di Tesla? No, del taxista

Incidente mortale di Parigi del dicembre 2021: l’inchiesta del BEATT, l’Autorità francese dei trasporti, scagiona Tesla, su cui si riversarono le prime accuse.

Incidente mortale di Parigi: ecco come andarono i fatti

G7, al momento fuori servizio, stava guidando un taxi Model 3 quando perse il controllo dell’auto. Furono investiti un ciclista e diversi pedoni, prima dello schianto contro un furgone. Bilancio: un morto e 20 feriti, di cui tre in condizioni critiche. L’autista, praticamente illeso, si è giustificò dicendo che un “problema tecnico” aveva fatto sì che l’auto accelerasse da sola. Riaprendo la polemica sulle “unintended accelerations”, le accelerazioni non volute dei veicoli Tesla, che aveva già portato a diverse inchieste e a un richiamo imposto dalle autorità in Cina. Oltre a un’indagine aperta dall’organo che vigila sulla sicurezza stradale negli USA, l‘NHTSA, conclusa con l’archiviazione. Del crash, vista l’eco mediatica, si interessò anche il governo francese, attivando diverse inchieste. Mentre la GT sospese l’utilizzo delle Tesla in flotta. Si trattò di un incidente particolarmente grave. Uno degli autisti della società, al momento fuori servizio, stava guidando un taxi Model 3 quando perse il controllo dell’auto. Furonoprima dello schianto contro un furgone. Bilancio:, di cui tre in condizioni critiche. L’autista, praticamente illeso, si è giustificò dicendo che un “problema tecnico” aveva fatto sì che l’auto accelerasse da sola. Riaprendo la polemica sulle “unintended accelerations”, le accelerazioni non volute dei veicoli Tesla, che aveva già portato a diverse inchieste e a. Oltre a un’indagine aperta dall’organo che vigila sulla sicurezza stradale negli USA, lconclusa. Del crash, vista l’eco mediatica, si interessò anche, attivando diverse inchieste. Mentre la GT sospese l’utilizzo delle Tesla in flotta.

L’inchiesta dell’Autorità dei Trasporti: errore del guidatore

Ora l’indagine tecnica del BEATT ha concluso che è stato l’autista ad avere volontariamente accelerato. Per poi, spaventato dalla accelerazione, premere ulteriormente sull’acceleratore credendo di stare frenando. Il report indica che il pedale del freno (che ha DUE interruttori separati di azionamento) non è mai stato premuto. Né lo è stato il freno di emergenza (il pulsante nella leva di destra, corrispondente al freno a mano di emergenza delle auto tradizionali) a causa del panico del guidatore. Tesla ne esce scagionata, anche se si tratta di un accertamento che non ha valore a livello giudiziario. Il BEATT aggiunge alle conclusioni alcune proposte, come l’obbligatorietà di un corso per gli automobilisti con cui spiegare come agiscono i sistemi di emergenza. Non solo di Tesla. Nel caso delle auto di Elon Musk, per esempio, se il guidatore preme l’acceleratore dopo che l’auto ha fatto una frenata di emergenza, fanno sì che il veicolo non freni più. Questo perchè prevale la volontà umana successiva all’automatismo.