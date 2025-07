Incidente grave in Peugeot e-208, ma batteria (e auto) salva

Incidente grave in Peugeot e-208, con danni gravi. Ma la batteria è rimasta indenne e l’auto, una volta riparata, viaggia senza problemi, a 72 mila km. È la segnalazione di Roberto, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Incidente grave in Peugeot, con danni per oltre 20 mila euro

“D a quattro anni guido una Peugeot e-208. Volevo intervenire sui costi degli incidenti con auto elettriche. A seguito di un incidente con altra auto con danni ingenti su fiancata, ruote, sospensioni e airbag aperti, non ho riscontrato nessun problema nella carrozzeria autorizzata Peugeot. La batteria originale ha 72.000 km e sta facendo il suo dovere. I danni superavano i 20 mila euro. Colgo l’occasione per segnalare che, a parte i due anni per attivare una colonnina, qualche Comune ancora ritarda i permessi per l’installazione di punti di ricarica. Complimenti per le informazioni che fornite “. Roberto Ronconi

Ennesima smentita alle leggende metropolitane sulla pericolosità delle EV

Risposta. Sui social si legge spesso di una presunta maggiore possibilità di incendio in un’auto elettrica in caso di incidente. Ma le statistiche, le prove di crash e anche le La batteria, che è la parte potenzialmente più delicata, è ovviamente protetta in modo particolare e anche in caso di urti terribili le fiamme non scaturiscono, se non in casi particolarmente gravi. L’importante è proteggere le persone che si trovano a bordo. E i crash-test ufficiali effettutati da Euro NCAP dimostrano che anche su questo le auto a batterie non hanno nulla da invidiare alle concorrenti termiche. Anzi, ottengono voti decisamente più alti nelle pagelle finali sulla sicurezza. Sui social si legge spesso di una presuntain un’auto elettrica in caso di incidente. Mae anche le tante testimonianze dirette dei nostri lettori dimostrano che non è vero.che è la parte potenzialmente più delicata, è ovviamente protetta in modo particolare e anche in caso di urti terribili le fiamme non scaturiscono, se non in casi particolarmente gravi. L’importante è proteggere le persone che si trovano a bordo. E idimostrano che anche su questo le auto a batterie non hanno nulla da invidiare alle concorrenti termiche. Anzi, ottengononelle pagelle finali sulla sicurezza.