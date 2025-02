Incidente con la Spring: com’è andata, quant’è costato

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Incidente con la Spring: un lettore condivide la sua storia affinché sia di monito agli altri lettori. Spiegando com’è andata e quant’è costato ripararla. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che l’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

“Ho deciso di condividere la mia esperienza per consentire ad altri automobilisti di prendersi le opportune precauzioni. Faccio una premessa: vorrei tutelare la privacy mia e di mia moglie; vi chiedo semplicemente di omettere i nomi. Purtroppo mia moglie ha avuto un incidente con torto a fine aprile 2024, danneggiando la sua Dacia Spring extreme del 2024 acquistata nuova pochi mesi prima, dicembre 2023“.

Incidente con la Spring: auto inservibile con un lungo elenco di danni, 5 mesi per ripararla

“L’auto non ha subito danni alla batteria di trazione né al motore, ma comunque era inservibile. Le parti danneggiate? Oltre alla carrozzeria un elenco infinito: ammortizzatore, disco, faro, cablaggi, paraurti, parafango, pompa, manicotti, scatola dello sterzo e molto altro. Fortunatamente era stata acquistata con un finanziamento Dacia che comprende l’assicurazione Kasko totale. All’inizio è stato molto complicato districarsi tra numeri da chiamare e soggetti da interpellare per capire chi avrebbe preso in carico la pratica. Dopo vari tentativi e panico iniziale (sarebbe necessario in questi momenti di sconforto un servizio maggiormente efficace da parte di chi offre queste coperture assicurative per guidare l’utente) fortunatamente ci viene indicata una carrozzeria in provincia di Bergamo autorizzata Dacia. E in grado di operare su auto elettriche. Dopo aver trasferito l’auto con carroattrezzi presso l’officina, la riparazione tra coda per riparazioni precedenti alla nostra e ricambi introvabili si è conclusa il 21 settembre. Dopo 5 mesi“.

Spesa per la riparazione 8.784 euro, consiglio a tutti: fatevi una Kasko…

“Molti pezzi di ricambio sono risultati introvabili in Italia e suppongo siano arrivati direttamente dalla Cina. La carrozzeria, che comunque ringrazio perché si sono dimostrati molto trasparenti e operativi, mi ha consigliato e guidato nell’effettuare personalmente diversi reclami a Dacia. Andandosi a sommare ai loro, in teoria avrebbero dovuto accelerare la consegna dei pezzi mancanti. Tirando le somme: la riparazione si è conclusa con successo, ma con tempistiche molto lunghe (non avevamo diritto a nessuna auto sostitutiva). E con numerosi solleciti a Dacia per ottenere i pezzi che, a mio avviso, dovrebbero essere sempre in pronta consegna presso i magazzini locali di una casa auto che vorrebbe definirsi seria. L’importo della fattura finale è stato di 8.784 euro Iva inclusa, della quale fortunatamente abbiamo pagato solo lo scoperto del 10%. Questa esperienza credo faccia riflettere riguardo l’importanza di tutelarsi con polizze Kasko, indipendentemente dalla dimensione o alimentazione del veicolo. La riparazione di un’auto, in seguito ad un incidente anche non eccessivamente grave, è molto costosa“.

Risposta. Capiamo bene le esigenze di riservatezza del lettore, di cui comunque abbiamo nome, cognome e recapiti, a garanzia del fatto che si tratti di un racconto vero. E condividiamo l’appello a dotarsi di una polizza che copra anche dai rischi legati a incidenti come questo. Oggi le Case auto premono sul cliente per indurlo ad acquistare l’auto con finanziamento rateale e c’è chi si lamenta perché vorrebbe pagare cash ed evitare di acculumare altre scadenze. Ma queste formule hanno un vantaggio: molto spesso includono coperture assicurative che vanno al di là della RC Auto e dei soliti rischi di incendio-furto. E ti danno una bella mano in situazioni come queste che, purtroppo, possono capitare a tutti.