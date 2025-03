Incidente con la 500e: “Ha accelerato da sola mentre stavo per scendere…”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Incidente con la 500e. Una lettrice di Parma ci segnala quanto le è capitato: “l’auto ha avuto un’accelerazione improvvisa” mentre lei si accingeva a scendere. Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

Incidente con la 500e: “È ripartita di colpo finendo un un piccolo dirupo”

“Vorrei segnalare un episodio di accelerazione dell’auto non voluta accaduto anche a me come a un altro lettore, Omer, nel modenese. Mentre parcheggiavo e mi accingevo a scendere, l’auto è ripartita di colpo finendo un un piccolo dirupo con siepe e restando sospesa con le ruote anteriori che giravano a vuoto. Ho contattato l’assistenza Stellantis, che mi ha inviato un carro-attrezzi per recuperare l’auto. Peccato che il carro attrezzi abbia causato più danni che non l’accellerazione improvvisa. Ha aggiancato la macchina da sotto e l’ha trascinata causando la rottura delle gomme anteriori, del frontalino e della carrozzeria stessa. Era da sollevare e non da trascinare considerando anche le batterie…. Ho già inviato una PEC all’officina che ha fatto il recupero della macchina portandola direttamente al Concessionario di Parma, dove ho effettuato il contratto di noleggio per tre anni. Sinceramente ho paura che possa risuccedere ancora e magari essere meno fortunata! Sono tranquilla perchè non ho causato danni a persone o cose, ma il dubbio mi assale al pensiero di ritornare a guidare un auto non affidabile! Avete qualche suggerimento da darmi?“ Antonella Fusco, Parma.

Giusto pretendere un controllo molto accurato, visto anche un precedente

Risposta. Non possiamo che consigliare ad Antonella di esigere da Fiat-Stellantis un controllo accurato dell’elettronica della vettura. Anche se, in occasione dell’altro episodio che la lettrice stessa ci ha segnalato, identico, fu effettuata una verifica che diede esito negativo. Nel senso che, dopo avere provato e monitoraro l’auto per un paio di giorni, l’azienda rispose che non era stato riscontrato alcunché di anomalo. Giustamente Antonella si preoccupa per sé e anche per eventuali danni ad altre persone che il ripetersi di un episodio analogo potrebbe procurare. Ed è giusto che chieda un controllo anche più prolungato di quello che fu effettuato nell’altro episodio, per la tranquillità di tutti.