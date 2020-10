Incentivo di 3500 euro se metti in elettrico la tua auto

Incentivo di 3500 euro se trasformi in elettrico la vecchia auto. Lo prevede un emendamento al “Decreto Agosto”, in via di approvazione (voto finale il 13/10).

Incentivo di 3500 euro, fino a coprire il 60% della spesa

Non solo auto e veicoli commerciali nuovi, dunque. Gli incentivi arrivano anche per chi decide di sostituire il motore termico del suo vecchio veicolo con un propulsore a emissioni zero. Il provvedimento è stato fortemente voluto dal Cinque Stelle Daniele Pesco, presidente della Commissione Bilancio. “Grazie a un mio emendamento abbiamo introdotto un nuovo incentivo per favorire la trasformazione delle auto con motore termico in automobili elettriche. L’incentivo consiste nel riconoscimento di un contributo del 60% del costo di riqualificazione, fino a un massimo di 3.500 euro“. L’aiuto dovrebbe essere valido per chi ri-omologa la sua vettura entro il 2021. E, oltre al bonus per la conversione, dovrebbe garantire il rimborso del 60% delle spese per l’imposta di bollo per l’iscrizione al Pra. La norma rimanda al cosiddetto “Decreto retrofit” del 2015, per specificare le caratteristiche del kit con cui riqualificare a norma con il nuovo motore a emissioni zero.

Come va fatta la sostituzione

Ma come si effettua la sostituzione di un vecchio motore a benzina o a gasolio con una propulsione elettrica? L’ha spiegato in un articolo per Vaielettrico.it uno specialista come Alessandro Scorcioni. Serve un kit retrofit, che contenga tutti i dispositivi necessari: carica-batteria, batteria, motore elettrico e ausiliari. Serve inoltre un’officina qualificata, che sia in grado di smontare il vecchio propulsore termico ed installare il nuovo propulsore elettrico.

La stessa officina dovrebbe occuparsi delle pratiche di omologazione e immatricolazione, necessarie per poter circolare in strada. Poiché ogni modello è diverso dagli altri (attacchi motore, flange, spazi per la batteria, trasmissione, impianto elettrico…), ogni auto deve avere un kit retrofit dedicato. Kit che deve rispettare normative di omologazione e di sicurezza e, quindi, non può essere “fatto in casa”. Ma progettato, realizzato ed omologato da un’azienda che abbia le competenze adeguate.