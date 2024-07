Incentivo annullato per ISEE oltre i limiti, che fare?

Incentivo annullato per ISEE oltre i limiti: Biagio aveva ordinato una Citroen e-C3, per poi accorgersi di non avere i requisiti per il maxi-sconto. Giusto così? Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Incentivo annullato, ma il concessionario esige che acquisti la e-C3 a prezzo pieno: è giusto?

“Vi scrivo per avere delucidazioni su un problema che sto avendo con l’ incentivo per l’acquisto dell’auto, sperando di essere chiaro. Ordino una Citroen e-C3 con incentivo di euro 11.250 con rottamazione della mia Euro 4, convinto dell’ISEE inferiore a 30.000 euro. Incentivo ottenuto, ma quando ritiro l’ISEE risulta essere maggiore e il concessionario richiede la variazione. Il risultato, secondo quello che mi dice il concessionario, è che l’incentivo è annullato e bisognerebbe rifare la richiesta(quando i fondi sono ampiamente esauriti!!!). Inoltre devo rispettare il contratto, anche perché la macchina è già ordinata. Dovrei pagarla circa 29.500 euro!!!!. Vi chiedo: è giusto così?? Grazie in anticipo“. Biagio

Bisogna trovare un accordo con il concessionario…

Risposta. Molti lettori nel contratto di acquisto avevano subordinato l’immatricolazione dell’auto prenotata all’effettivo ottenimento dell’incentivo statale. In questo caso, se una clausola del genere non esisteva, ci viene da pensare che il contratto sia valido e solo un legale, documenti alla mano, può chiarire il tutto. E magari cercare qualche forma di accordo con il concessionario. Oltretutto non si capisce neppure se il governo ha intenzione di rifinanziare gli incentivi, come chiesto da molti addetti ai lavori. I soldi ci sarebbero, basterebbe spostarli dai fondi per le auto ibride e tradizionali, che a tutt’oggi risultano poco utilizzati. È solo una questione di volontà politica, ma dopo il caos del 3 giugno, con i bonus esauriti nel giro di poche ore, è opinione generale che sarebbe cosa buona e giusta. Ma al momento tutto tace e l’auto elettrica non è certo una priorità per il governo Meloni…

Usi male la tua auto elettrica? Spendi un 30 % in più, di tempo e denaro: il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico