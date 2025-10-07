





Incentivo anche a chi ha già avuto il bonus 2024?Lo chiede Roberto, un lettore che ora può rottamate una Euro 4. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Incentivo anche a chi…?/ “Sarebbe la mia seconda elettrica”

“V i seguo da tanto e vi ringrazio per tutta la preziosa informazione che fate. Nel 2024 ho acquistato la mia prima elettrica con gli incentivi. E devo dire che in famiglia ne siamo molto soddisfatti. Mi piacerebbe acquistare un secondo veicolo elettrico. La mia domanda è molto semplice: avendo usufruito degli incentivi 2024 posso usufruire anche di quelli 2025? Premetto che avrei una Euro 4 da rottamare e ho i requisiti ISEE e FUA. Mille grazie e un saluto “. Roberto Vian

Ecco le 5 condizioni per avere il bonus: nessun impedimento

Risposta. Non ci risulta che ci siano impedimenti a usufruire nuovamente degli incentivi. La comunicazione pubblicata sul sito del Presidente del Consiglio elenca le 5 condizioni a cui è subordinata la concessione del bonus: Non ci risulta che ci siano impedimenti a usufruire nuovamente degli incentivi.pubblicata sul sito del Presidente del Consiglio elenca cui è subordinata la concessione del bonus: