Incentivo anche a chi ha già avuto il bonus 2024?Lo chiede Roberto, un lettore che ora può rottamate una Euro 4. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Incentivo anche a chi…?/ “Sarebbe la mia seconda elettrica”
“Vi seguo da tanto e vi ringrazio per tutta la preziosa informazione che fate. Nel 2024 ho acquistato la mia prima elettrica con gli incentivi. E devo dire che in famiglia ne siamo molto soddisfatti. Mi piacerebbe acquistare un secondo veicolo elettrico. La mia domanda è molto semplice: avendo usufruito degli incentivi 2024 posso usufruire anche di quelli 2025? Premetto che avrei una Euro 4 da rottamare e ho i requisiti ISEE e FUA. Mille grazie e un saluto“. Roberto Vian
Ecco le 5 condizioni per avere il bonus: nessun impedimento
Risposta. Non ci risulta che ci siano impedimenti a usufruire nuovamente degli incentivi. La comunicazione pubblicata sul sito del Presidente del Consiglio elenca le 5 condizioni a cui è subordinata la concessione del bonus:
- 1) rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato fino alla Categoria Euro 5;
- 2) intestazione del veicolo rottamato da almeno sei mesi alla persona fisica o al titolare della microimpresa che procede alla prenotazione dell’incentivo;
- 3) obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi;
- 4) validazione dell’incentivo presso un venditore autorizzato entro 30 giorni dalla generazione del voucher.
- 5) residenza o la sede legale in un’Area Urbana Funzionale (AUF).
