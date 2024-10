Incentivi wallbox: prenotati 8,5 milioni su 20

Gli incentivi per le wallbox domestiche stanno andando bene; più che prevedibile dopo i 200 milioni di contributi per le auto elettriche evaporati in sole otto ore. Ma restano ancora 12 milioni da chiedere entro dicembre. Dal ministero sostegno alle imprese della ricarica «Contro aggressione estera».

Già 7.300 richieste: in tre mesi superate quelle degli anni precedenti. Tempo fino a dicembre

Finalmente qualche dato fresco sull’andamento del bonus wallbox domestiche. Lo offre al pubblico del convegno annuale di Motus-E sull’auto elettrica Alessandro Moroni, dirigente della divisione Mobilità sostenibile, automazione e logistica del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ecco le parole: «In tre mesi abbiamo già superato le richieste di incentivi degli anni precedenti con circa 7300 richieste pari a oltre 8,5 milioni incentivi prenotati».

Bene, ma se queste sono le richieste ci sono altri 11,5 milioni a disposizione. C’è tempo fino al 31 dicembre – al link le informazioni su come partecipare – per inviare la domanda. Dopo un mese – al 2 agosto per la precisione – le prenotazioni erano 5.300. Altri 2000 ne sono arrivate. Ma sappiamo, grazie alle segnalazioni dei lettori, che non mancano i problemi (leggi qui) e domande in attesa di risposta. Insomma c’è da capire meglio tutte le dinamiche.

Sostenere le imprese italiane contro l’ “aggressione” estera

«Se dal punto di vista della penetrazione del veicolo elettrico in Italia siamo un po’ indietro, dal punto di vista dell’industria della ricarica siamo una eccellenza ed è nostro dovere promuoverlo e supportarlo in ogni modo».

Queste le parole di Moroni che aggiunge: «Abbiamo bisogno di agire sia sul lato della domanda, e i risultati quest’anno sono incoraggianti e promettenti, ma sappiamo di una aggressione estera low-cost di quella che é una eccellenza. Per questo dobbiamo capire come incentivare le adozioni per spingere a scegliere quelle a più alto valore aggiunto e a più alto contenuto tecnologico».

Ma l’aspetto più interessante è la promessa di interventi a breve a sostegno delle imprese italiane della filiera.

