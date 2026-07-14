Incentivi veicoli commerciali (180mln): 40% solo per gli elettrici







Bene gli incentivi per i veicoli commerciali leggeri, ma il mercato è in pieno stallo. È il messaggio di Unrae, che sollecita il Governo a intervenire rapidamente. A giugno è stato pubblicato il decreto automotive con le risorse dedicate ai mezzi commerciali, ma senza la piattaforma operativa le aziende restano in attesa del sostegno e le vendite si bloccano. È il classico effetto annuncio, un fenomeno che in Italia si ripete spesso perché gli aiuti non sono strutturali. Nel decreto c’è però un elemento positivo: il 40% delle risorse (in totale sono 180 milioni) è riservato esclusivamente ai veicoli elettrici o a idrogeno. Una scelta che garantisce che una quota significativa sia destinata solo alle emissioni zero. In altri bandi più “ecumenici”, aperti anche a ibridi e termici, la quota effettivamente prenotata per i mezzi a batteria si è fermata attorno al 10%, con un impatto molto limitato sulla qualità dell’aria. Resta il fatto che, per accelerare davvero la transizione, sarebbe preferibile destinare il 100% delle risorse ai veicoli a batteria, gli unici in grado di garantire emissioni zero.

A giugno il mercato si è bloccato, una lieve ripresa per i veicoli elettrici

Unrae basa la sua richiesta sui dati in flessione. «Il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri subisce a giugno una decisa battuta d’arresto, evidenziando una flessione a doppia cifra. Le immatricolazioni si posizionano infatti a 17.108 unità, registrando un calo del 12,1% rispetto alle 19.453 dello stesso mese del 2025». L’andamento negativo del mese impatta sul bilancio del primo semestre del 2026, che archivia una flessione del 4,3% e un totale di 94.759 unità immatricolate, contro le 99.026 del gennaio-giugno dello scorso anno.

In controtendenza (relativa) i veicoli elettrici: «con una quota del 3,9%, mostrano un lieve recupero rispetto al 3,5% del mese precedente, ma il dato è più che dimezzato nel confronto col 7,4% di giugno 2025 – un picco all’epoca favorito dal lancio commerciale di uno specifico nuovo modello».

La notizia positiva? Il 40% degli incentivi (72 milioni) solo agli elettrici

Il decreto si è fatto aspettare come sottolineano da Unrae, «dopo una lunga attesa, il 26 giugno è stato pubblicato», e le risorse sono importanti. In totale 180 milioni di incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi delle categorie N1 e N2, fino a 7,2 tonnellate di peso.

Il piano articolato in tranche da 40 milioni l’anno fino al 2029, con una quota finale di 20 milioni destinata al 2030.

I contributi sono rivolti alle PMI attive nel trasporto merci, sia in conto proprio sia in conto terzi. È soprattutto è previsto un perimetro riservato del 40% annuo esclusivamente ai veicoli a zero emissioni (BEV e FCEV). In questo modo, come spesso succede, si evita di finanziare soprattutto veicoli ibridi e termici.

Pietrantonio: “Piattaforma Invitalia non ancora operativa”

Roberto Pietrantonio, presidente di Unrae chiede di fare presto: «Confidiamo che la misura venga resa pienamente operativa nel più breve tempo possibile. Come abbiamo sottolineato a più riprese, è cruciale scongiurare che il perdurare dell’effetto annuncio continui a deprimere un mercato che versa da otto mesi in una situazione di stallo».

L’Associazione sottolinea che «i soli incentivi all’acquisto non siano sufficienti», qui la lista degli interventi necessari

Sviluppo pianificato delle infrastrutture di ricarica dedicate anche ai veicoli commerciali leggeri, in analogia con quanto previsto per i mezzi pesanti.

dedicate anche ai veicoli commerciali leggeri, in analogia con quanto previsto per i mezzi pesanti. Interventi per contenere gli elevati costi dell’energia , oggi uno dei principali ostacoli all’adozione dei veicoli a zero emissioni.

, oggi uno dei principali ostacoli all’adozione dei veicoli a zero emissioni. Introduzione di un credito d’imposta al 50% per gli investimenti privati in infrastrutture di ricarica fast oltre i 70 kW, valido per il triennio 2026‑2028.

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