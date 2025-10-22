Incentivi, veicoli commerciali: 13 proposte

Oltre le auto anche i veicoli commerciali. L’ecobonus statale riserva l’incentivo alle microimprese (leggi la nostra guida specifica) con un sostegno generoso: il 30% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di €20.000. E si può raddoppiare con un secondo veicolo. Un grosso aiuto per artigiani e piccole aziende di consegna delle grandi città che svolgono il loro lavoro spesso nelle Ztl dove è limitato l’ingresso ai veicoli inquinanti. Per di più si risparmia rispetto al diesel come si legge in uno studio di Motus-e (leggi). Abbiamo scelto e vi proponiamo 12 veicoli commerciali, in ordine alfabetico, che potrebbero interessare i piccoli imprenditori italiani. Attenzione le promozioni che abbiamo visto e segnalato scadono il 31 ottobre 2025.

Citroën ë-Berlingo

Il nuovo Citroën ë-Berlingo è dotato di motore elettrico da 136 CV (100 kW) e l’autonomia arriva fino a 343 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di raggiungere l’80% in soli 30 minuti su colonnina DC, mentre la ricarica completa può avvenire in 5 ore con wall box da 11 kW o in 7,30 ore con monofase da 7 kW. Il prezzo di listino parte da 35.000€ + Iva a cui si applica l’incentivo che arriva fino al 30% del prezzo di acquisto (Iva esclusa) per un prezzo finale di circa 22.000 €.

Fiat e-Doblò

Il Fiat e-Doblò elettrico può contare su un motore da 100 kW (136 CV) e batteria da 50 kWh, offre un’autonomia fino a 334 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di passare dallo zero all’80% in soli 30 minuti con colonnina DC. Il volume di carico raggiunge i 4,4 m³, con una portata utile fino a 780 kg e una lunghezza di carico massima di 3,44 m. Il passo è di 2785 mm, pensato per manovre agili in contesti urbani. Il prezzo promozionale è di 25.000€ iva esclusa.

Fiat E -Ducato

Il Fiat E-Ducato serie 2 MY25.5 è equipaggiato con motore elettrico da 270 CV (270 kW) e coppia di 400 Nm. La batteria da 110 kWh consente un’autonomia fino a 420 km secondo il ciclo WLTP, con ricarica rapida all’80% in 55 minuti tramite colonnina DC. La portata utile arriva fino a 1,5 tonnellate, con passo da 4035 mm e configurazione lastrata L3H3 per massimizzare lo spazio interno. È disponibile anche con sistemi di sicurezza avanzati e assistenza alla guida di Livello 2. Ci sono diversi modelli con prezzo di listino da 54 a 56.000 € e prezzo promo da 47 a 48.000€.

Ford E Transit

Il Nuovo Ford E-Transit è disponibile in due varianti di batteria — Standard Range e Extended Range — si adatta alle esigenze di trasporto urbano e interurbano, con autonomia fino a 402 km secondo il ciclo WLTP. Il volume di carico raggiunge i 15,1 m³, con una portata lorda fino a 1.745 kg nella versione Standard. Entrambe le configurazioni offrono una coppia di 430 Nm e il sistema Pro Power Onboard da 2,3 kW, utile per alimentare utensili e dispositivi direttamente dal veicolo. La ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% in 28 minuti con batteria Extended (180 kW) o in circa 37 minuti con batteria Standard (115 kW). La promozione valida fino al 31 ottobre 2025 prevede il Ford E-Transit Van Trend 350 L2H2 184CV a 28.550 € IVA esclusa, con incentivi Ford+ e rottamazione statale inclusi. Prezzo promo da 20.200 per l’ E-Transit Custom Van Trend e 14.900 per l’E-Transit Courier Trend 43,6.

Iveco eDaily

L’Iveco eDaily è un veicolo elettrico con autonomia fino a 400 km in ciclo urbano e una massa totale a terra fino a 7,2 t. Le batterie? Sono modulari, con configurazione da 37 a 148 kWh, il tempo di ricarica medio di 100 km in venti minuti. Potenza massima del motore di 140 kW (190 CV). Il prezzo promozionale parte da da 28.500€.

Mercedes-Benz eVito

Il Mercedes-Benz eVito Furgone ha una lunghezza fino a 5,37 m e una capacità di carico massima di 6,6 m³. Il motore elettrico da 85 kW, abbinato a una batteria da 60 kWh, garantisce un’autonomia fino a 314 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% in circa 35 minuti nelle colonnine DC. Tra gli equipaggiamenti disponibili, spiccano i sistemi di assistenza alla guida e il parking package con telecamera a 360°, pensati per semplificare le manovre quotidiane. Il carico utile arriva fino a 715 kg, con una lunghezza utile interna di 2.831 mm. Prezzo a partire da oltre 49.000 € IVA esclusa a cui applicare l’incentivo.

Mercedes-Benz eSprinter

Il Mercedes-Benz eSprinter è disponibile in due lunghezze (5,9 m e 7 m) e due altezze. La gamma prevede tre linee di equipaggiamento e tre varianti di batteria (56, 81 o 113 kWh), per un’autonomia fino a 443 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% in circa 28 minuti nelle colonnine DC. La potenza massima del motore di 100 o 150 kW, con una coppia di 400 Nm e una velocità massima di 90 km/h. Innumerevoli le configurazioni e i prezzi da listino a partire da poco più di 52.000€ IVA esclusa fino a oltre 90.000.

Opel Combo Cargo Electric

L’Opel Combo Cargo Electric offre un volume di carico fino a 4,4 m³ e una lunghezza utile di 3,4 m . L’autonomia certificata WLTP arriva fino a 343 km grazie ai 50 kWh di capacità della batteria. La ricarica rapida consente di raggiungere l’80% in 30 minuti tramite colonnina da 100 kW DC. Il prezzo promo con contributi statali è da 16.900€ IVA esclusa.

Opel Vivaro Electric

L’Opel Vivaro Electric è un veicolo commerciale della gamma elettrica Opel disponibile in due lunghezze e con due opzioni di batteria, offre un’autonomia fino a 350 km secondo il ciclo WLTP, con consumi energetici tra 23,7 e 26,2 kWh/100 km. Il volume di carico raggiunge i 6,6 m³, con una portata utile fino a 1.250 kg, variabile in base alla configurazione. La versione L1 con batteria da 49 kWh è ideale per l’uso urbano e periurbano, il prezzo promo con incentivi è di 19.300€ IVA esclusa. Il modello Vivaro Electric Sportive con batteria da 75 kWh viene offerto al prezzo promo con incentivi da 23.900€ IVA esclusa. Si sale a una capacità da 110 kWh per il Movano Electric 435 L3H con prezzo promo: da 30.700€ IVA esclusa.

Peugeot e-Expert standard tech edition

Il Peugeot e-expert standard tech edition ha installato un motore elettrico da 136 CV e una batteria da 75 kWh, offre un’autonomia da 330/350 km e una ricarica rapida in circa 45 minuti (DC 10–80%). La volumetria raggiunge i 5,3 m³, con una lunghezza utile del vano di carico di 2.512 mm e una portata fino a 926 kg. Il passo è di 3.275 mm. Il prezzo promozionale online parte da 47.585 € IVA esclusa. Il modello e-Expert Standard con pacco batteria da 49 kWh viene offerto con prezzo promo online da 38.585 €.

IVA

Renault Kangoo Van E-Tech Electric

Il Renault Kangoo Van E-Tech Electric con la batteria da 45 kWh, garantisce un’autonomia fino a 310 km per passare a 410 km con il pacco da 52 kWh secondo il ciclo WLTP. Il motore elettrico ha una potenza da 90 kW (120 CV). Il Kangoo Van viene proposto a professionisti e piccole imprese. Il prezzo di listino parte da 30.600 €. Il modello Master versione L2H2 una batteria con capacità della batteria da 87 kWh e autonomia fino a 445 km. Il prezzo parte da 56.230 €.

Toyota Proace City Electric

Il Toyota Proace City Electric è il veicolo commerciale della casa giapponese con una volumetria fino a 4,4 m³ e una lunghezza utile del vano di carico di 3.440 mm (con sistema Smart Cargo), offre grande versatilità per le consegne e il trasporto leggero. La batteria da 50 kWh alimenta un motore da 136 CV, garantendo un’autonomia fino a 338 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti presso colonnine DC. Il carico utile arriva fino a 800 kg, mentre la capacità di traino è di 750 kg. Il prezzo di listino della Proace City Electric L2 50 kWh D Comfort è di 35100€, il prezzo promozionale con incentivo 18550€. Ci sono anche altri allestimenti come la Proace City Electric L2 50 kWh S ACTIVE con prezzo di listino da 33.300 e promozionale da 17600€.

L’offerta del Proace non si ferma al City Electric sono diversi i modelli come il Nuovo PROACE Electric L1 con batteria da 50kWh S e 1275Kg Active il prezzo di listino è di 40600 mentre con il prezzo promozionale si scende a 23720. Se passiamo alla Nuovo PROACE Electric L1 con batteria da 75kWh si parte da 47650 euro per arrivare con gli incentivi a 27.170 euro. Infine per chi cerca più autonomia con Proace Max Electric Van e la batteria da 110kWh il prezzo di listino è 60100€ ma quasi si dimezza con la promozione e si scende a 33.570€.

Volkswagen ID. Buzz Cargo

Il Volkswagen ID. Buzz Cargo è il furgone elettrico che offre un’autonomia che varia da circa 414 a 447 km nel ciclo WLTP, a seconda della versione e della configurazione. Batteria con capacità da 79 kWh e potenza motore da 210 kW. Ricarica in 26 minuti dal 10-80% con modalità rapida (185kW). Il prezzo di listino parte da 51.600 € IVA esclusa.

