











La Thailandia ha annunciato un piano da oltre 600 milioni per sostituire fino a 80mila auto inquinanti con altrettante vetture elettriche. Un intervento strategico per elettrificare la flotta del Paese e rafforzare l’industria automobilistica nazionale, accompagnandola nella transizione tecnologica. L’Italia sembra essere rimasta tra le poche realtà europee a sostenere ancora i veicoli tradizionali, rinviando scelte strutturali sull’elettrificazione.

Incentivi per sostenere il mercato interno

La notizia, diffusa dall’agenzia Reuters, mette in evidenza non solo il programma da 600 milioni di euro per sostituire 80mila veicoli con modelli elettrici, ma anche un elemento particolarmente significativo: l’inserimento dei pick-up tra i veicoli acquistabili con gli incentivi.

Perché questa scelta? La Thailandia è il principale polo produttivo automobilistico del Sud-est asiatico, ma negli ultimi anni ha registrato una domanda interna debole. L’elevato indebitamento delle famiglie e criteri di prestito più rigidi hanno colpito soprattutto il mercato dei pick-up, un segmento cruciale per l’economia thailandese e per la sua industria automotive.

Per sostenere il settore e rilanciare il mercato, il governo sta valutando di ampliare le misure oltre la sostituzione degli 80mila veicoli più vecchi, includendo ulteriori acquisti di veicoli elettrici. L’obiettivo è duplice: accelerare l’elettrificazione della flotta nazionale e rafforzare l’industria automobilistica nazionale, oggi sotto pressione.

Vendite: un veicolo su cinque è elettrico

Il mercato thailandese dei veicoli elettrici ha recentemente registrato una forte accelerazione. Secondo la Federazione Industriale Thailandese (FTI), nel 2025 sono stati venduti 120.301 veicoli elettrici a batteria, con un aumento dell’80% rispetto all’anno precedente.

I BEV hanno così rappresentato il 19,4% del mercato totale, pari a 621.166 veicoli. La produzione nazionale ha visto una crescita ancora più marcata: nel 2025 la Thailandia ha prodotto 70.914 auto completamente elettriche, oltre sei volte il numero dell’anno precedente.

Questo boom è in parte dovuto alle nuove capacità produttive avviate dai costruttori cinesi. BYD produce nel Paese dal 2024, mentre Changan ha aperto uno stabilimento nel 2025. Con l’aumento della produzione, la Thailandia ha iniziato anche a esportare veicoli elettrici prodotti localmente.

Attenzione ai pick-up elettrici

I pick-up hanno tradizionalmente un ruolo centrale nel mercato automobilistico thailandese, ma nel 2025 sono stati venduti solo 726 pick-up completamente elettrici contro nessuno l’anno precedente. Includere questi veicoli nel programma di sostituzione potrebbe quindi fornire ulteriore slancio a un segmento che finora ha visto una scarsa elettrificazione.

Per la Thailandia, l’obiettivo non è più soltanto promuovere la mobilità elettrica in generale: ulteriori incentivi alla domanda potrebbero anche contribuire a valorizzare la crescente base produttiva nazionale di veicoli elettrici.

LEGGI ANCHE: Armaroli: “Contro la transizione usano armi di distrazione di massa” e guarda VIDEO