il3 Settembre 2025
Incentivi sulle elettriche Ford: 9 mila euro (10 mila sulla Mach-e)

Incentivi sulle elettriche Ford: 9 mila euro su tutta la gamma, 10 mila per la Mach-e, in questo caso anche senza rottamazione. E il n.1 di Ford Italia, Fabrizio Faltoni, attacca la formulazione dei bonus statali in arrivo,  parlando di “contesto quanto mai ambiguo, caotico e confusionario“.

Incentivi sulle elettriche Ford: una risposta al caos dei bonus statali

Le due Ford elettriche più vendute in Italia nei primi 8 mesi del 2025: la Explorer (18° posto con 956 immatricolazioni) e la Puma Gen-E (19° posto con 877).
Il nostro programma di rottamazione nasce con un unico, banale obiettivo: semplificare“, spiega Faltoni sul suo profilo LinkedIn. “Niente vincoli come la residenza in una specifica area geografica, niente tetto sul reddito, niente piattaforme e domande da registrare. È sufficiente un’auto da rottamare, e garantiamo 9.000 euro di incentivo sulla nostra gamma di vetture elettriche, dal E-Tourneo Courier alla Capri. E su Mustang Mach-e arriviamo a 10.000 euro di incentivi, anche senza rottamazione“. Come mai sconti così importanti? “Noi stiamo provando a fare il nostro, prendendoci anche qualche ragionevole rischio. Chiaro che la transizione non si possa fare solo sulla base degli incentivi. Questi, come dice il nome stesso, possono solo offrire un aiuto, una spinta in più. Alla base resta ancora tutto il lavoro che dobbiamo fare noi case per produrre veicoli accessibili,  far capire questa nuova tecnologia. E, soprattutto, farla provare“.

“Servono incentivi che avvicinino le persone all’elettrico, anzichè allontanarle”

Fabrizio Faltoni, numero uno di Ford Italia.

La gamma elettrica di auto Ford comprende Puma Gen-E, Explorer, Capri e Mustang Mach-e. Faltoni è il primo top manager dell’auto in Italia a criticare in modo così diretto il meccanismo degli incentivi. Con le esclusioni che si prospettano per chi supera i 40 mila di  indicatore ISEE e vive in un centro medio-piccolo. Fuori dalle cosiddette Aree Urbane Funzionali, FUA. Ulteriore requisito: una vecchia auto da rottamare.Dalle istituzioni ci aspettiamo chiarezza e garanzie sullo sviluppo di un’infrastruttura davvero capillare e solida. E un programma di incentivi che avvicini le persone all’elettrico, anziché allontanarle, scrive ancora il n.1 di Ford Italia. In effetti anche a Vaielettrico sono arrivate diverse mail di protesta da parte di lettori che, essendo esclusi dagli incentivi, hanno deciso che di auto elettrica per ora non si parla. Ripiegando sulle motorizzazioni tradizionali. Non un grande risultato.

 

il3 Settembre 2025
  1. Luca
    il 3 Settembre 2025

    Dove sarebbero questi incentivi? Sul sito sono indicati ma cliccando su “Scopri di più” si arriva ad una pagina dove di elettrico c’è solo la Puma, e se clicchi su “Note legali” si parla di immatricolazione entro… 3 giorni fa. Scadenza 31/8/2025. Quindi c’è il fumo, ma niente arrosto, almeno sul loro sito.

      1. EDavolio
        il 3 Settembre 2025

        Mauro, il titolo ora è corretto, ma il sommarietto iniziale riporta ancora :
        “Incentivi sulle elettriche Ford: 9 mila euro su tutta la gamma, 10 mila per la Capri…”
        Grazie!

  3. Franco
    il 3 Settembre 2025

    Benissimo i 9000 euro di incentivi…poi dipende da che prezzo di listino si parte……
    Perchè quando vedo certe pubblicità dove danno 50% +20 di sconto cosa posso pensare se non che si parta da listini esagerati?

    1. Eraldo
      il 3 Settembre 2025

      l’explore top di gamma con vari optional aggiuntivi sei sui 45k esclusa ipt, già decurtato dei 8500 euro di incentivo Ford quindi parliamo di vettura da 53k senza questa offerta…. direi abbastanza buona poi ce ne sono anche a 35k per modelli meno esigenti in termini di batteria e prestazioni.
      Sempre dal sito Ford italia sono buona parte vetture praticamente consegnabili già in questo mese…. no attese bibliche…. bisogna fatturare 🙂

