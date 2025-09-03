Incentivi sulle elettriche Ford: 9 mila euro (10 mila sulla Mach-e)

Incentivi sulle elettriche Ford: una risposta al caos dei bonus statali
“Servono incentivi che avvicinino le persone all’elettrico, anzichè allontanarle”
La gamma elettrica di auto Ford comprende Puma Gen-E, Explorer, Capri e Mustang Mach-e. Faltoni è il primo top manager dell’auto in Italia a criticare in modo così diretto il meccanismo degli incentivi. Con le esclusioni che si prospettano per chi supera i 40 mila di indicatore ISEE e vive in un centro medio-piccolo. Fuori dalle cosiddette Aree Urbane Funzionali, FUA. Ulteriore requisito: una vecchia auto da rottamare. “Dalle istituzioni ci aspettiamo chiarezza e garanzie sullo sviluppo di un’infrastruttura davvero capillare e solida. E un programma di incentivi che avvicini le persone all’elettrico, anziché allontanarle“, scrive ancora il n.1 di Ford Italia. In effetti anche a Vaielettrico sono arrivate diverse mail di protesta da parte di lettori che, essendo esclusi dagli incentivi, hanno deciso che di auto elettrica per ora non si parla. Ripiegando sulle motorizzazioni tradizionali. Non un grande risultato.
Benissimo i 9000 euro di incentivi…poi dipende da che prezzo di listino si parte……
Perchè quando vedo certe pubblicità dove danno 50% +20 di sconto cosa posso pensare se non che si parta da listini esagerati?
l’explore top di gamma con vari optional aggiuntivi sei sui 45k esclusa ipt, già decurtato dei 8500 euro di incentivo Ford quindi parliamo di vettura da 53k senza questa offerta…. direi abbastanza buona poi ce ne sono anche a 35k per modelli meno esigenti in termini di batteria e prestazioni.
Sempre dal sito Ford italia sono buona parte vetture praticamente consegnabili già in questo mese…. no attese bibliche…. bisogna fatturare 🙂