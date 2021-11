incentivi spariti, un vergogna: come regolarsi ora?

Incentivi spariti: un imprenditore vorrebbe convertire la flotta aziendale all’elettrico, ma i bonus non ci sono. Un altro lettore vorrebbe raddoppiare la sua…flotta familiare e chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri questi vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it.

Incentivi spariti: vuole convertire all’elettrico le auto aziendali, ma il bonus…

“Ho un’azienda che utilizza il noleggio a lungo termine, con un contratto che scadrà a metà del prossimo anno. Abbiamo scelto di passare all’elettrico dotando le nostre due sedi di punto di ricarica. E attendevamo i tempi giusti, sia per i termini di consegna che la presenza di incentivi. Purtroppo siamo capitati nel periodo in cui non erano disponibili gli incentivi e abbiamo aspettato che venissero reintrodotti. Cosa che è avvenuta due volte. E per due volte abbiamo chiesto alle più importanti società di noleggio di aggiornare i preventivi. Ci hanno risposto che gli incentivi non erano disponibili perché erano andati bruciati immediatamente e sono tornati a propormi motori endotermici. Stessa cosa, sostanzialmente, presso il concessionario WV-Skoda della mia città. Mi chiedo: chi ha bruciato gli incentivi accaparrandoseli? A chi deve rivolgersi un privato per poterne disporre, visto che sia i concessionari che le società di noleggio ne sembrano escluse? Esistono società di noleggio sensibili al mondo greeen a cui è possibile rivolgersi senza far rimpiangere la scelta di passare all’elettrico?“. Luca Libanora.

Incentivi spariti: uno scandalo a cui si può reagire solo così

Risposta. Questo degli incentivi è uno scandalo tutto italiano. Il fatto è che è possibile “bloccare” il bonus statale per ordini che poi possono essere confermati o meno fino a tutto giugno 2022. Questo fa sì che nelle reti di vendita qualche furbacchione faccia incetta di ordini, togliendo alla concorrenza la possibilità di soddisfare i clienti con lo sconto di 4-6 mila euro. È una evidente distorsione della concorrenza, sulla quale l’Antitrust farebbe bene a indagare: se ne scoprirebbero delle belle. A questo punto per i clienti interessati all’elettrico non resta che aspettare due cose.

La prima è che Mario Draghi ri-finanzi il bonus, cosa che presumibilmente avverrà con il 1° gennaio 2022. Recandosi subito in concessionaria o dalla società di noleggio per chiudere la pratica di acquisto, prima che i soldi finiscano di nuovo.

è che Mario Draghi ri-finanzi il bonus, cosa che presumibilmente avverrà con il 1° gennaio 2022. Recandosi subito in concessionaria o dalla società di noleggio per chiudere la pratica di acquisto, prima che i soldi finiscano di nuovo. La seconda è augurarsi che il governo escogiti un meccanismo per porre fine a questo giochetto, tagliando l’erba sotto i piedi a questi accaparratori di incentivi.

–— Leggi anche / Incentivi spariti: “Basta, prendo una Panda a metano”

Posso usufruire degli incentivi due volte?

“Ho appena acquistato una Twingo ZE per mia moglie che, per il tragitto casa lavoro, percorre circa 40 km al giorno. Una scelta ragionata, con cognizione di causa: sono completamente soddisfatto dell’acquisto, tanto che mi spiace che la usi la moglie…..Vorrei porvi la seguente domanda. Avendo io usufruito degli incentivi statali e regionali 2021 (e quindi non posso più accedervi quest’anno), se nel 2022 il governo stanziasse altri soldi per questi incentivi potrei usufruirne? Ho acquistato una Honda CRV nel 2018, ma avendo provato la Twingo ZE mi sono innamorato dell’elettrico. E vorrei, se possibile, cambiarla e prendere un’auto di medie dimensioni elettrica. Grazie e complimenti”. Francesco.

Risposta. Non vediamo problemi. L’incentivo non è come il Bonus prima casa, di cui si può usufruire una sola volta. Qui il governo vuole favorire l’acquisto di auto a bassissime o nulle emissioni: ogni auto un incentivo, indipendente da chi la compra.

———————————————————————————————-