Incentivi sovranisti, come funzionerebbero? Angelo ci chiede del progetto del governo di rimodulare i bonus, anche per favorire la produzione italiana. Vaielettrico risponde. Ricordiamo ce i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Sto pensando alla 500e, mi conviene aspettare nuovi bonus più convenienti?

“Sono interessato ad acquistare un’auto elettrica e sto seguendo il vostro ed altri siti per capire qual è il momenti più propizio per farlo. Ho letto che il governo intende rimodulare gli incentivi, per sostenere la ripresa delle vendite, e il ministro Urso ha fatto riferimento alla volontà di favorire il made in Italy. La cosa non mi dispiacerebbe, dato che ho preso in considerazione anche la Fiat 500 elettrica, che peraltro costa di listino non meno di 30 mila euro. La domanda è: avete idea di quando arriveranno questi nuovi incentivi? Di quanto supereranno gli attuali, che se non sbaglio ammontano a 5 mila euro con rottamazione? Ed è realistico pensare che favoriscano le auto prodotte in Italia?“. Angelo Sisti.

Gli incentivi sovranisti ci sono già e riguardano le plug-in

Risposta. Gli incentivi sovranisti, se così li possiamo chiamare, esistono già. Li ha introdotto nella scorsa legislatura il ministro Giancarlo Giorgetti, fissando una soglia di prezzo per fruirne più alta per le ibride plug-in che per le elettriche. Ovvero 45 mila euro contro 35 mila. Un fatto anomalo, che non ha riscontro in altri Paesi europei. E che si spiega solo con la volontà di fare rientrare nei bonus per le plug-in anche le due Jeep prodotte a Melfi. Peraltro ottime auto che si sarebbero vendute comunque, ma che con l’aiutino statale si vendono ancora meglio. Per le elettriche, invece, la necessità di un tetto così alto non c’era, dato che l’unica EV made in Italy (oltre alla Maserati in arrivo) è appunto la 500e, che rientra nei 35 mila. Che cosa succederà ora? Difficile dirlo. Può essere che si torni a bonus più alti con limiti di reddito, come accaduto per un breve periodo a fine 2022. Con aiuti ulteriori per le auto italiane? Difficile, le nome comunitarie lasciano pochi spazi…