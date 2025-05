Incentivi Sicilia: no a nuovo bando, si scorre la graduatoria 2024

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Sugli incentivi in Sicilia resterà deluso chi aspettava il bando 2025. Non sarà pubblicato e istruito, fanno sapere dalla Regione. Una scelta che ha una sua logica. Con i 93mila euro del 2024 è stato finanziato l’acquisto di sole 19 auto elettriche e ibride. Sono rimaste fuori oltre 200 domande ritenute idonee. A questo punto, invece di una nuova procedura, si farà scorrere la graduatoria. Risparmiando tempo e soldi. Forse l’idea potrebbe essere copiata a livello nazionale con il risorto l’ecobonus che l’anno scorso lasciò a secco decine di migliaia di domande

Nel 2024 oltre 480 domande, 221 idonee ma solo 19 beneficiari per gli incentivi dedicati alle auto elettriche

Abbiamo chiesto alla Regione chiarimenti sui tempi e le modalità del bando 2025 – ci sono a disposizione 750mila euro per tre annualità – e dalla Regione autonoma ci hanno risposto puntualmente con tutti i dati.

«Per l’annualità 2024 sono pervenute 484 istanze al bando per il contributo per l’acquisto di auto elettrica o ibrida. L’ area 5 del Dipartimento delle Infrastrutture ha selezionato 221 istanze idonee su un totale di 484 domande pervenute». Meno della metà delle domande potevano essere finanziate.

Ma soprattutto, come sottolineano dalla Regione: «Dato lo stanziamento di 93mila e 500 euro dell’esercizio finanziario 2024, è stato possibile finanziare soltanto 19 istanze sul totale di quelle idonee (selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione), pari al 8,6%». Poco nel numero totale e in percentuale.

In Sicilia per gli incentivi sarebbe stato troppo costoso fare un altro bando con centinaia di domande

Visti i numeri si è applicata una logica di buon senso. «Considerato che anche per il 2025 lo stanziamento sarebbe comunque esiguo rispetto alle potenziali domande che potrebbero pervenire a seguito di un nuovo bando, è stato rilevato che l’attività istruttoria di un nuovo bando risulterebbe impegnativa, anche in termini di tempo».

Si rischierebbe di leggere un copione identico al 2024: «Comunque, si concluderebbe sempre con un parziale e limitato finanziamento delle istanze pervenute ed idonee, come già avvenuto nel 2024».

Ecco la decisione: «Vista la esiguità dello stanziamento previsto anche per il 2025, l’Amministrazione regionale ha deciso di non avviare una nuova procedura di bando, ma piuttosto di disporre lo scorrimento delle istanze idonee validamente collocate in graduatoria e non finanziate a causa delle risorse limitate nell’esercizio 2024».

Con i 250 mila euro a disposizione nel 2025 si dovrebbero finanziare almeno una cinquantina di beneficiari. E’ d’obbligo un appunto: viste le poche risorse disponibili non sarebbe stato meglio finanziare solo le elettriche e non le ibride? A tutto vantaggio della qualità dell’aria e dei polmoni dei cittadini.

