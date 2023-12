Incentivi scriteriati, ecco perché le EV non si vendono

Incentivi scriteriati, ecco perché in Italia le auto elettriche non si vendono. Marco fa un’analisi dei dati e dei bonus degli ultimi anni, concludendo… Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Incentivi scriteriati da Draghi in poi ci allontanano dall’Europa

“C arissimi redattori, mi sono saltati all’occhio due grafici sulle vendite di auto alla spina in Italia. Ed ecco che si conferma perfettamente l’impressione che a provocare il disallineamento tra Italia ed Europa sia stata una pessima idea degli ultimi governi. Ovvero la folle decisione, tutta ideologica, da Draghi e Cingolani in poi, di abbassare da 50 a 35 k€ la soglia per gli incentivi alla vendita di EV e addirittura di alzarla a 45 per le plug in. Ma non solo: anche addirittura di non concederli per nulla alle partite IVA!!

La questione è ben nota agli addetti ai lavori (ad esempio Unrae, che lo denuncia da sempre). Infatti fino al 2021, come si vede dai grafici, l’Italia era perfettamente allineata ai trend europei, poi improvvisamente… Se fosse vero che la colpa sia unicamente dei listini, degli stipendi e delle colonnine, quel gradino, che nella pratica ci ha fatto uscire dalla UE, non ci sarebbe stato!! “.

Altro che ideologia dell’elettrico, questa è una distorsione

“ Per nascondere la realtà si usano degli argomenti che probabilmente sono concause, ma che ovviamente c’erano anche prima del 2021, anzi, c’erano molto di più!! La scusa? È che non c’erano i soldi. Ma allora perché alzare la soglia a 45 k€ per le plug in?? E perché da oltre 2 anni avanzano centinaia di milioni dal fondo, che si continuano ad accumulare? Ecco cosa può provocare l’ideologia!! Da parte di soggetti che dicono di combattere la presunta ideologia dell’elettrico. E non mi si venga a dire che gli incentivi sono una distorsione, altrimenti non dovevano innalzarli a 45 per le plug in!! Ed inoltre questo 2° grafico dell’andamento delle emissioni si comporta di conseguenza!! Ora pare che qualcosa si muova. Anche perché Stellantis ha detto chiaramente al governo che, se vuole investimenti e posti di lavoro, quanto meno non deve mettere i bastoni tra le ruote. E ci mancherebbe altro!. Ma finché non vedo non credo... “. Marco Scozzafava

Incentivi scriteriati? Diamo a Giorgetti quel che è di…

Risposta. Analisi stimolante, che ricalca quel che va dicendo da tempo l’Unrae, l’Unione dei costruttore di auto. Solo una precisazione: questo schema di incentivi, nato nel governo Draghi, è tutta farina del sacco dell’allora ministro dell’Industria Giancarlo Giorgetti. Su ispirazione del segretario del suo partito, nonché massimo oppositore dell’auto elettrica, Matteo Salvini.

