Incentivi, salta il click day del 15 ottobre: se ne riparla fra una settimana







Incentivi auto elettrica: colpo di scena a meno di 24 ore dall’inizio del click day sulla piattaforma del ministero dell’Ambiente. Con una comunicazione arrivata ai cittadini che si erano iscritti alla piattaforma per avere informazioni, è stato comunicato il rinvio per le procedure di prenotazione. Se ne riparla fra una settimana: una fonte vicina allo stesso ministero parla al momento del 21 ottobre.

Non è offensivo dire che si tratta di una figuraccia. Praticamente all’ultimo momento utile, con migliaia di italiani già pronti a prenotare l’incentivo, si ferma il meccanismo per ottenere l’ecobonus. Chi ha deciso di rottamare la vecchia automobile con motore tradizionale, dovrà aspettare ancora una settimana. Sempre che non ci siano altri rinvii, visto il precedente.

Cosa sia accaduto non è ancora chiaro. Un ritardo nella preparazione della piattaforma da parte di Sogei, società informatica di Stato controllata dal ministero dell’Economia? Un mancato coordinamento con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica da cui dipende l’operazione “incentivi”? In attesa di spiegazioni ufficiali, una nuova fonte di polemiche, che si aggiunge alle proteste per i limiti Isee e per i vincoli geografici che penalizzano molto cittadini.

Tra l’altro, il rinvio rendo ancora più paradossale il “pasticciaccio” legato proprio al paletto delle Aree Funzionali urbane. Come noto, per ottenere l’ecobonus rottamazione bisogna essere residenti in Comuni che rientrano in determinate aree metropolitane (denominate Fua, dall’acronimo inglese Functional urbans area). In pratica

L’elenco completo si trova già sulla piattaforma Sogei, sulla base di criteri stabilito