Incentivi riservati a pochi, non è giusto. Il provvedimento non c’è ancora (è annunciato per settembre), ma già fioccano le proteste, come in questa mail. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Trattano in modo diverso cittadini con la stessa auto vecchia auto da rottamare

“Incentivi auto elettriche: quando un provvedimento ‘verde’ crea una disparità ‘grigia‘. Sono mesi che, come molti cittadini italiani, attendo con speranza il nuovo decreto per gli incentivi sull’acquisto di auto elettriche. Con un’auto Euro 3 da rottamare e un ISEE basso, pensavo di avere i requisiti perfetti per contribuire alla transizione ecologica. E, finalmente, passare a una mobilità più sostenibile. Vivo in una zona considerata “sana”, al di fuori delle grandi aree metropolitane inquinate, e pensavo che la mia scelta avrebbe avuto un impatto positivo, anche se su scala minore. Oggi, però, scopro che il mio luogo di residenza potrebbe essere il principale ostacolo. Il provvedimento, infatti, sembra voler concentrare le risorse nelle cosiddette “aree funzionali inquinate“, creando una profonda disparità di trattamento. Due cittadini, con gli stessi requisiti economici, la stessa vecchia auto da rottamare e la stessa buona volontà, verranno trattati in modo diverso semplicemente in base al codice di avviamento postale.

Incentivi riservati a pochi, ma le tasse le paghiamo tutti

Questa non è solo una questione di soldi, ma di equità e di principio. L’idea che il mio contributo alla sostenibilità sia considerato meno meritevole rispetto a quello di chi abita in città mi sembra profondamente ingiusta. Si premia una categoria di cittadini e se ne penalizza un’altra, nonostante tutti paghiamo le tasse e tutti abbiamo il diritto di beneficiare di un piano nazionale. Il rischio, a questo punto, è doppio. Non solo chi come me vive in periferia potrebbe essere escluso dagli incentivi, ma gli sconti offerti dalle concessionarie saranno molto inferiori. Il governo ha la possibilità di correggere il tiro e garantire un accesso equo a tutti i cittadini che vogliono fare la loro parte. Altrimenti, l’incentivo non sarà un motore per la transizione, ma solo un’altra misura che crea divisione e disillusione. L’unico sconto reale e immediato in questo Paese è l’evasione fiscale, purtroppo come impiegato non accedi nemmeno a quello“. John

Risposta. A settembre manca poco e per ora abbiamo solo indiscrezioni. Aspettiamo il testo della legge e vediamo se veramente c’è questa divisione tra ‘cittadini’ e non. A noi sembra una cosa assurda, ma non sarebbe la prima in questo strampalato Paese.