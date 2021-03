Incentivi promessi e poi negati / Vaielettrico risponde

Incentivi promessi e poi negati: due lamentela riguardano il bonus-bici con rottamazione, la terza l’incentivo di Regione Lombardia. Vaielettrico risponde. Domande e segnalazioni vanno inviate all’indirizzo info@vaielettrico.it .

Incentivi promessi/ Il bonus da 1.500 euro per rottamare l’auto e prendere la bici chi l’ha visto?

“V i scrivo per l’incredibile vicenda iniziata nel 2019 con la legge di iniziativa del Ministero dell’Ambiente. Si prevedeva, dopo la rottamazione di un veicolo inquinante, l’erogazione di un bonus di 1500 euro per acquisto bici o abbonamenti a mezzi pubblici. Si aspettavano i decreti attuativi, mai arrivati. Sono state fatte altre leggi successive, specie durante la prima parte del Covid nel 2020, che sembravano aver scavalcato il diritto di chi aveva rottamato prima. Avete risposto ad una lettera di un vostro lettore che aveva rottamato l’auto nel 2019, mettendo sul sito la risposta del Ministero. Leggendola ho visto che non parla di chi ha rottamato nel 2019 o primi mesi del 2020 prima del Covid, ma parla solo del bonus del Covid. Penso che non sia decoroso per le Istituzioni questa perdita di credibilità. Penso che siamo in molti tra fine 2019 e inizi 2020 a trovarci in questa situazione. Potete farvi portavoce e chiedere delle firme per poi girarle al Ministero per una tutela del nostro diritto? Tra l’altro leggo sul Corriere che i bonus non vengono neanche utilizzati, per cui i fondi dovrebbero esserci“. Domenico Bonanno.

“Vi scrivo in meritoal vostro articolo del 29 Gennaio 2021 intitolato “E il bonus rottamazione per le bici? Vaielettrico risponde”, si hanno novità ? Grazie”. Kristian.

Incentivi promessi / E anche la Lombardia…

“In relazione al bonus rinnovo autovetture Regione Lombardia mi preme farvi notare chi il bonus per i clienti è entrato in vigore il 1/3/2021 alle ore 10. Ebbene, quel giorno la regione era in zona arancione “Spostamenti tra Comuni: è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si abita… ” . Vien da chiedersi : come poteva recarsi, la maggior parte dei richiedenti bonus auto, al concessionario? Quindi, tranne i fortunati che risiedevano nel comune del concessionario , tutti gli altri rimasti giubilati ! Oltreché la formulazione del bando prevedeva l’assegnazione “ a sportello in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di prenotazione del contributo da parte del venditore/concessionario..”.Scusate ma è SERIO tutto ciò ???? La Regione non controlla come i concessionari “HANNO FATTO LE LISTE”???? Come si fa a fare un bando simile??’ Grazie, saluti“. Alberto M.

Risposta / Troppe aspettative disattese

Risposta. Sul tema delle prime due lettere al Ministero dell’ambiente tutto tace. La risposta non è ancora positiva ed è contenuta nelle ultime righe del testo che ci ha fatto pervenire a fine febbraio. Eccole: “…si comunica che, stante la permanenza del diritto al beneficio in capo a quanti abbiano i requisiti sopra citati, allo stato del procedimento non è possibile procedere all’attribuzione del buono mobilità in parola“. In sostanza: mancano ancora i passaggi burocratici attuativa di cui si parla nei messaggi di Domenico e Kristian. Bisogna conservare la documentazione in attesa che vengano ultimati. Chissà quando e chissà se davvero questo avverrà, visto il precedente dell’acquisto di un’auto con sconto del 40% per chi ha un ISEE fino a 30 mila euro. Noi terremo monitorato il tutto, ma non siamo molto fiduciosi. Siamo totalmente disponibili a raccogliere tutte le lamentele in merito per presentarle al Ministero dell’Ambiente. Quanto all’incentivo della Regione Lombardia, i criteri di assegnazione hanno fatto venire parecchi mal di pancia. Con troppe esclusioni e troppe categorie di veicoli coinvolte, anche se non particolarmente virtuose. Sarebbe equo riaprire il bando, trovando il modo di rifinanziarlo.

