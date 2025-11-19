Incentivi per le microimprese: la validazione si fa attendere

Incentivi per le microimprese: la validazione del ministero si fa attendere, a quasi un mese dall’espletamento della pratica online. Lo segnala un lettore. Un altro chiede chiarimenti sull’intestazione della nuova auto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Incentivi per le microimprese: abbiamo prenotato due mezzi aziendali…

“Mancano ormai 3 giorni alla fatica scadenza di 1 mese dal ‘click day’ di ottobre. Sto personalmente seguendo la prenotazione di 2 mezzi aziendali elettrici di categoria N1 per una società con cui lavoro. Ed eravamo regolarmente riusciti a prenotare i 2 voucher, che tuttavia, come per tutte le microimprese che hanno effettuato questa operazione, sono risultati non immediatamente validi. Perché in attesa di controlli per la compatibilità con il massimale dei contributi de minimis. Requisito che noi avevamo già preventivamente controllato di possedere. A tutt’oggi, dopo quasi un mese, la validazione non è ancora avvenuta. Ma soprattutto mi segnalano dai concessionari che praticamente tutte le aziende sono nella stessa condizione di attesa. Visto che, in assenza di validazione non è possibile procedere con un contratto, né tantomeno con un ordine delle vetture.

…la scadenza si avvicina e non arrivano chiarimenti dal Ministero

sconcertante che i tempi siano cosi lunghi! Inoltre ci tenevo a fornire questa testimonianza dal mondo delle imprese perché solitamente quando si leggono notizie su questo tema si parla solo del caso dei privati. E dei dubbi su targhe o cointestatari. Ma non è sufficientemente stato posto finora alla pubblica attenzione il caso delle imprese e dei veicoli elettrici N1-N2, certamente non meno grave. Se poteste anche ottenere qualche chiarimento dal ministero a tal proposito ve ne saremmo grati. Cordiali saluti e sempre grazie per il lavoro di divulgazione che fate ". Ing. Marco Scozzafava Abbiamo letto che in assenza di validazione non scatta il conto alla rovescia di un mese di tempo (e ci mancherebbe altro!) per la scadenza del voucher. Ma ci pare

Risposta. Abbiamo provato più volte a contattare il Ministero, ma senza ottenere risposta. Siamo curiosi anche noi di sapere se la scadenza per l’utilizzo del voucher verrà prorogata, com’è verosimile. Sapendo che, qualsiasi sia la decisione, partiranno nuove polemiche e recriminazioni.