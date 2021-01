Incentivi per l’auto elettrica: una scommessa (quasi) vinta

Il boom di vendite nell’ultimo mese dell’anno scorso ha portato l’auto elettrica alla ribalta del mercato italiano, con una quota mensile che ha raggiunto il 6%. Nel 2020 sono state immatricolate 32.538 EV, record assoluto e il triplo dell’anno precedente. E gli incentivi? Quasi tutti “bruciati”: ne sono rimasti inutilizzati meno di 50 milioni di euro. Questa l’analisi del professor Alessandro Abbotto.

La scommessa: 18 mila auto in dicembre

di Alessandro Abbotto∗

Ad inizio dicembre abbiamo fatto il punto sugli incentivi rimasti a disposizione per l’auto elettrica (leggi). Nel corso del 2020 tra fondo ecobonus istituito per la prima volta dalla legge di bilancio 2019, Decreto Legge Rilancio del luglio 2020 e il Decreto Legge di metà agosto, il governo nazionale ha messo in campo 312 milioni di euro dedicati alle autovetture con emissioni di CO2 minori di 60 g/km.

A questi si sono aggiunti 50 milioni di euro dal Decreto Rilancio che tuttavia, intempestivamente allargato a tutte le vetture nella fascia 0-110, si è volatilizzato nel giro di pochi giorni quasi esclusivamente per le immatricolazioni dei modelli più inquinanti. Al 6 dicembre rimanevano ancora a disposizione della fascia di emissioni 0-60 g/km ancora 87 milioni di euro.

Avevamo quindi fatto una scommessa, che era più un auspicio. Saremmo stati in grado di consumarli tutti entro fine anno? La stima era di riuscire ad immatricolare a dicembre circa 5.000 autovetture elettriche e plug-in per esaurire i 50 milioni del Decreto agosto e più di 15.000 per esaurire i 262 milioni dell’ecobonus. Un traguardo che era stato ritenuto alla portata del nostro paese tenendo conto che, in altri paesi come il Regno Unito nel mese di novembre erano state immatricolate 18.000 vetture alla spina.

Il Ministero aveva visto giusto

Come è andata? Scommessa vinta o persa? Quasi vinta! I 50 milioni del Decreto agosto si sono completamente esauriti anche per la fascia 0-60 e il traguardo dei 5000 autoveicoli è stato abbondantemente superato. È un gran risultato perché, quando furono riservati lo scorso agosto a questa fascia (oltre ai 150 milioni per la fascia 61-90 e 100 milioni per la fascia 91-110), molti soggetti, tra cui importanti associazioni di categoria, protestarono affermando che sarebbe stato meglio mantenere i contenitori collegati con possibilità di riversamento.

Così si fece infatti per la prima tranche di agosto, destinata alla fascia allargata 0-110 e poi consumata quasi esclusivamente dalla frazione più inquinante). Con buona pace di chi avrebbe voluto acquistare un’auto elettrica e avrebbe visto il portafoglio incentivi svuotarsi velocemente, ben prima della scadenza naturale. Quindi una bella soddisfazione.

Gli italiani hanno risposto bene e, bisogna dirlo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha visto giusto prevedendo i contenitori separati.

Se avessimo avuto mezzo mese in più…

In maniera più che soddisfacente (ma poteva andare meglio) è andato il contenitore dell’Ecobonus. Dei 262 milioni stanziati ne sono rimasti a fine anno poco meno di 50 milioni. In tutto il mese di dicembre sono state immatricolate circa 13.500 autovetture tra elettriche (BEV) e plug-in (PHEV). Mancano all’appello più o meno le 8.000 autovetture che ci separano ancora da altri paesi a noi simili come Regno Unito o Francia e che avrebbero esaurito completamente il fondo (diciamo che sarebbe servito ancora un mesetto scarso).

Quindi traguardo mancato ma, tutto sommato, non di molto. Il 2020 rimane, per le auto elettriche, un anno di svolta: oltre 30.000 autovetture vendute BEV (a cui si aggiungono quasi altrettante plug-in PHEV), con un aumento del 350% rispetto al 2019 ed oltre 260 milioni di euro di incentivi utilizzati per la fascia 0-60 g/km. Una bella risposta a chi pensava che fossero inutilmente eccessivi e un bel messaggio per capire dove devono andare gli incentivi 2021.

∗Direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano – Bicocca