Incentivi o no, i prezzi dell’elettrico devono calare: due lettori lamentano che i listini troppo cari, spesso inavvicinabili, delle auto a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Incentivi o no… / “La voglia di EV c’è, ma i listini sono esagerati”

“Seguo da un po’ di tempo il Vostro sito. Mi sovviene una domanda dopo l’evaporazione degli incentivi per le auto a bassa emissioni emanate dal governo. Prendiamo buono che sia tutto chiaro alla luce del sole, ma siamo in Italia, la velocità con cui sono stati consumati questi incentivi significa che in Italia la voglia di elettrico è buona. A fronte di quelli che sparano contro e parlano male di questo nuovo modo di muoversi. La cosa da notare è il costo esagerato, e non giustificato, delle auto elettriche! In queste auto i componenti sono meno e il motore costa molto meno di un motore endotermico. Diciamo che c’è un bel po’ di speculazione da parte delle case automobilistiche. Sta di fatto che se i prezzi delle vetture fossero più accessibili, il parco macchine italiano subirebbe un notevole svecchiamento e l’elettrico avrebbe un notevole incremento di vendita. Questo è quello che si può leggere dai fatti“. Lino Sgnaolin

Incentivi o no… / “E anche le ricariche hanno costi troppo alti”

“Vorrei comprendere meglio le scelte di motorizzazioni oggi possibili oltre alle tradizionali endotermiche. Mild Hybrid: una finta, giusto per avere una ridicola batteria a bordo. Aumenta solo la complessità tecnologica e la manutenzione. Benefici come minor inquinamento e minori consumi: zero. Plug-In: prezzi elevati, autonomia in elettrico limitatissima, tempi di ricarica lunghi con pochi punti di ricarica. La gente alla fine usa la vettura con batteria scarica consumando e inquinando parecchio. Manutenzione a batterie e motore endotermico. Full-Hybrid: parallelo, serie… quello che si vuole, ma alla fine sei seduto su un gruppo elettrogeno. Hai voglia, come nel caso di Nissan di chiamarlo E-Power, è un gruppo elettrogeno che consuma non poco e costa carissimo. Ci sono poi versioni come la Kona o la Niro con prestazioni e consumi ancora più disastrosi con batterie a zero. Elettrico puro: roba da ricchi e perditempo. Quanti rappresentanti viaggiano in elettrico, con costi di ricarica in aumento e pochissimi punti di ricarica? La scelta giusta rimane l’elettrico puro, ma prezzi auto, punti di ricarica, costi di ricarica in rapida ascesa non la rendono possibile per dei comuni mortali“. Sergio Carrer

Ci stiamo arrivando, anche se i tempi si sono allungati

Risposta. Non c’è dubbio: servono auto elettriche dai prezzi più abbordabili. E ci stiamo arrivando, anche se i tempi si sono allungati rispetto a quanto inizialmente previsto. Il nodo resta il costo delle batterie, ma è l’intera vettura che va ripensata partendo dal foglio bianco, eliminando tutto quello che in una EV non serve. Tesla nel suo segmento di mercato l’ha già fatto, proponendo listini più che competitivi rispetto alla concorrenza termica. Ora tocca ai costruttori tradizionali darci citycar sotto i 20 mila euro e un po’ tutti ci stanno lavorando: Citroen, Renault, la stessa Fiat con la Panda-e, Hyundai...Ma i tempi, come dicevamo, si sono allungati, tanto che la Volkswagen ha rinviato di due anni, al 2027, l’arrivo della sua piccola primo-prezzo. Quanto alle tariffe della ricarica, è vero che nei circuiti maggiori i costi sono saliti alle stelle e bisogna ingegnarsi con app alternative per pagare cifre accettabili. Mentre non è vero che manchino le colonnine: in rapporto alle EV circolanti ce ne sono più che a sufficienza, come può testimoniare chiunque guidi un’elettrica.