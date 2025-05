Incentivi motori marini: Come fare per il tender della barca a vela?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Gli incentivi per i motori marini elettrici non hanno riscosso successo al primo turno – qui abbiamo scritto secondo noi per quali motivi, e sono stati prorogati fino al 10 giugno. La domanda, per chi è in possesso di DCI o licenza di navigazione, è molto semplice. Ma come sempre non mancano i dubbi. Come quelli espressi da un nostro lettore: Vincenzo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Se ho il tender associato a una barca a vela come posso rottamare il fuoribordo termico

«Sapete come si deve procedere nel caso di rottamazione di un motore fuoribordo di un tender associato ad una imbarcazione (a vela) registrata? La barca a vela (immatricolata) ha il motore entrobordo, il DCI è trattenuto dalla capitaneria, mentre il tender ha il fuoribordo con il proprio DCI» Vincenzo.

La risposta di Invitalia al quesito di Vincenzo

Risposta (Gian Basilio Nieddu): Non ci dovrebbe essere problemi a rottamare il motore del natante provvisto anche di DCI.

Per sicurezza abbiamo contattato Invitalia ponendo il quesito del lettore. Ci hanno risposto che non c’è «un riferimento in normativa a questa situazione, ma può porre il quesito per iscritto tramite scheda di contatto e risponderà il team di competenza della misura e magari aprirà una Faq».

Insomma per non sbagliare e visto che ci vogliono 5 minuti per presentare la domanda, consigliamo a Vincenzo di intraprendere la via indicata da Invitalia. Ci sono ancora 20 giorni di tempo e, salvo ritardi esagerati nella risposta, si riesce a partecipare al bando.

Su come presentare la domanda nel dettaglio si può consultare la guida online (clicca qui) messa a disposizione da Invitalia.

Per chi non ha disposizione il DCI o Licenza di navigazione consigliamo di muoversi al più presto attraverso il portale di Confindustria Nautica.

SCARICA LA NOSTRA GUIDA SUI MOTORI ELETTRICI

LEGGI anche “I rinvii di Bruxelles/ 800-900 mila auto elettriche in meno nel 2030” e guarda il VIDEO qui sotto

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico