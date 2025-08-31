Incentivi meno ricchi e non solo per le elettriche, questo serve.

Incentivi meno ricchi (4-5 mila euro) e non solo le elettriche, questo serve. È il parere di Giada, una lettrice infuriata per la formulazione dei bonus in arrivo

Incentivi meno ricchi e per tutte le auto “meno inquinanti”

“Continuano con le cavolate, questi ‘signori’: adesso è l’aquirente che deve andare chi sa dove e fare chi sa cosa per poter accedere a questi incentivi. Mi sa che sono proprio usciti dal seminario. In questo Paese pensano proprio di tenere in pugno la gente con questi specchietti per le allodole. Semplicemente dovevano emettere questi benedetti incentivi con cifre (4.000/5000 euro) per poter aumentare le vendite di automobili meno inquinanti e non solo le elettriche. Quindi: lavoro per chi le produce. Credo proprio che ci stiano riuscendo a far fallire anche questo progetto e alla lunga anche questo Paese. Io non conosco questo ministro, ma lo licenzierei seduta stante visto il casino confusionale che sta combinando. Ma veramente siamo in mano di questi elementi?“. Giada De Santis

Questi bonus che spaccano in due l’Italia

Risposta. Raramente abbiamo visto una norma così contestata ancora prima di nascere. E un peccato originale di questi incentivi è anche quello di essere stati annunciati con troppo anticipo rispetto all’effettiva entrata in vigore, ancora da stabilire. Quanto alla platea di chi ne avrà diritto, anche tra chi ambisce ad avere un’auto elettrica gli esclusi saranno parecchi, visti i limiti legati al profilo ISEE e alla residenza nelle cosiddette Aree Urbane Funzionali (FUA). Perché non estenderli alle auto meno inquinanti tra quelle a benzina e diesel? Perché i soldi vengono dalla UE, con l’impegno di spenderli per rendere più respirabile l’aria delle nostre città. Limite che però lascia a bocca asciutta molti pendolari, che una casa in città e dintorni non se la possono permettere, ma lì vanno ogni santo giorno per lavoro. Infine l’importo: 11 mila euro sono tanti, anche a noi sembrano un’enormità.

