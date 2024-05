Incentivi Lombardia: si parte martedì (14 maggio)

Incentivi per le imprese in Lombardia si parte: dalle 10 di martedì (14 maggio) fino alle 16 del 31 ottobre 2024 (salvo esaurimento anticipato delle risorse). A disposizione dalla Regione 6 milioni di euro in due anni (2.970.000 per annualità). Si finanziano dalle e-cargo bike ai camion passando per auto e furgoni. Generosi gli incentivi: dai 2.500 euro delle bici cargo ai 30mila dei mezzi più pesanti. Attenzione non finanziano solo i veicoli elettrici, ma pure i quelli termici. .

I beneficiari: piccole e medie imprese, rottamazione fino a diesel euro 5

Non è un bando rivolto ai cittadini, ma a micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia. Per questo il gestore del progetto è Unioncamere Lombardia.

Sono escluse le imprese attive nel settore del commercio e intermediazione di veicoli. Il bando è finalizzato a supportare le imprese “in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la radiazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni“.

Gli incentivi: auto 4mila, furgoni 12mila, camion 30mila euro

I veicoli elettrici sono ben finanziati. Gli incentivi sono generosi. Per le cargo bike si arriva fino a 2.500 euro, scooter 1.500, quadricicli leggeri 4.000 come le auto. Per minibus e bus dai 15 ai 30mila euro mentre furgoni e camion dagli 8mila ai 30mila euro.

Si finanziano anche veicoli a gas e termici (solo euro 6 d) di categoria N1 N2 N3 e M2 M3 ma non cargo bike, scooter, quadricicli e auto (solo a uso speciale).

Incentivi fino a quattro veicoli

Con questo bando si può rinnovare in parte la flotta aziendale. Vediamo letteralmente dal bando: “Ciascuna impresa, può chiedere il contributo per un massimo di 4 veicoli (a fronte

del medesimo numero di veicoli – rottamati di proprietà dell’impresa stessa), presentando complessivamente 4 distinte domande di contributo che possono ricadere in una sola o in entrambe le due linee di finanziamento 2024 e 2025″.

Attenzione: “La domanda deve essere presentata dall’impresa prima del perfezionamento dell’acquisto del veicolo“.

Per saperne di più, scaricare il bando e ottenere informazioni specifiche cliccare sul link di Unioncamere Lombardia.

