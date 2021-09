Incentivi locali: bandi a L’Aquila, Terni, Trento, Bolzano, Lazio

Incentivi locali per i veicoli elettrici (non solo auto). Oltre ai bonus statali, ci sono anche questi da sommare. Eccone alcuni, attenzione alla scadenza. Per le bici in attesa del bonus bici statale (se mai arriverà), in alcune città è possibile fruire di un aiutino economico da non lasciarsi sfuggire.

Incentivi locali: a L’Aquila fondi per auto, bici, cargo bike ma pure per il kit dell’e-bike

L’amministrazione della città abruzzese ha stanziato un milione di euro per gli incentivi alle auto elettriche. Ne ha già speso circa la metà, ma vuole andare fino in fondo. A settembre ha prorogato ancora una volta i termini di scadenza. C’è tempo fino al 31/10 per fare domanda. Che cosa offre il Comune? Contributo a fondo perduto, pari al 30% del costo totale dell’auto. Ma senza superare gli 8mila euro per i titolari di partita IVA e 4mila per i privati cittadini, che hanno diritto anche all’ecobonus statale. Il Comune finanzia anche tassisti e piccole imprese. Tutte le info qui. Sempre a L’Aquila c’è tempo fino al 31/12 per la domanda per il bonus bici elettrica: contributo pari al 35% del prezzo sostenuto, fino ad un massimo di 500 euro. Su questo capitolo il Comune ha stanziato 100mila euro (link al bando). E c’è pure il bando, ma scade il 30/9, per bici tradizionali, cargo bike tradizionali o elettriche, kit completi per aggiungere alla bici la pedalata assistita, monopattini elettrici. Contributi da 80 a 300 euro (qui i dettagli).

Incentivi locali: a Terni e Narni il bonus auto scade il 30

I due comuni dell’Umbria puntano sulla mobilità elettrica (a Narni hanno pure acquistato auto elettriche usate). E finanziano con 4mila euro l’auto a batterie se si rottama un veicolo a benzina o diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Bene, ma attenzione c’è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda. I due Comuni hanno a disposizione 347 mila euro, ma con il bando precedente hanno finanziato oltre 100 auto tra ibride ed elettriche. Tutte le info cliccando qui.

Incentivi locali: Trento finanzia anche sostituzione auto

A Trento si finanzia la rottamazione (benzina e gasolio fino a Euro 5), ma pure la sostituzione dell’auto (euro 4 e 5 a benzina, euro 5 a gasolio). Nel primo caso si ha diritto a un contributo da 3mila euro, nel secondo sono 2mila. Manca una data di scadenza, come ci hanno confermato dagli uffici, quindi si ha tempo per presentare la domanda. Questo per i privati, mentre nei bonus previsti per le aziende non c’è un contributo diretto, ma una compensazione fiscale. La misura è pari al 15% della spesa, con una maggiorazione di 3mila euro per chi acquista un auto elettrica rispetto a una ibrida. Tutte le informazioni al link.

A Bolzano contributo anche per le moto

Nella Provincia autonoma si finanzia un po’ di tutto. La domanda va presentata entro il 31 ottobre online e prima della data di emissione della fattura di acquisto. Qui le informazioni e qui di seguito le categorie interessate:

autoveicoli: 2mila euro per il trasporto di persone e merci;

per il trasporto di persone e merci; Ciclomotori e motoveicoli a due, tre o quattro ruote: 30 per cento della spesa e massimo di 1000 euro;

a due, tre o quattro ruote: 30 per cento della spesa e massimo di 1000 euro; biciclette cargo: 30 per cento della spesa e massimo di 1500 euro.

Regione Lazio: fino a 20mila euro, ma per le imprese

Infine la Regione Lazio, che ha stanziato ben 10 milioni di euro. Offrendo un contributo a fondo perduto a Micro, Piccole e Medie Imprese (Mpmi) e a titolari (persone fisiche) di licenza Taxi – Ncc, operanti nel territorio regionale. Il contributo va da un minimo di 5mila a un massimo di 20mila euro per ogni veicolo. Il contributo totale massimo che potrà ricevere un beneficiario (in caso un beneficiario acquisti più veicoli) sarà di 150mila euro. Tutte le informazioni al link.

